В Украине вводят систему «э-растениеводство» — Finance.ua

В Украине вводят систему «э-растениеводство» Сегодня 11:44 — Аграрный рынок

В Украине вводят систему «э-растениеводство»

Правительство Украины на заседании 15 ноября утвердило Порядок создания и функционирования электронной системы реестров в области растениеводства — «э-растениеводство».

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Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отмечается в сообщении, указанное решение принято в соответствии с законами Украины «О семенах и посадочном материале» и «Об охране прав на сорта растений».

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Предполагается, что составными частями электронной системы реестров в области растениеводства «э-растениеводство» является База данных сортов (состоит из взаимосвязанных электронных реестров — Реестра заявок, Государственного реестра сортов растений, пригодных для распространения в Украине, Государственного реестра патентов на сорта растений, Государственного реестра субъектов семеноводства и рассадничества, Реестра аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов), Реестра органов по оценке соответствия, Реестра сертификатов на семена и/или посадочный материал).

Agravery По материалам:

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