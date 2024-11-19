В Украине вводят систему «э-растениеводство» — Finance.ua
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В Украине вводят систему «э-растениеводство»

Аграрный рынок
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В Украине вводят систему «э-растениеводство»
В Украине вводят систему «э-растениеводство»
Правительство Украины на заседании 15 ноября утвердило Порядок создания и функционирования электронной системы реестров в области растениеводства — «э-растениеводство».
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Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как отмечается в сообщении, указанное решение принято в соответствии с законами Украины «О семенах и посадочном материале» и «Об охране прав на сорта растений».
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Предполагается, что составными частями электронной системы реестров в области растениеводства «э-растениеводство» является База данных сортов (состоит из взаимосвязанных электронных реестров — Реестра заявок, Государственного реестра сортов растений, пригодных для распространения в Украине, Государственного реестра патентов на сорта растений, Государственного реестра субъектов семеноводства и рассадничества, Реестра аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов), Реестра органов по оценке соответствия, Реестра сертификатов на семена и/или посадочный материал).
По материалам:
Agravery
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