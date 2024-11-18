Как переоформить земельный пай и сколько это стоит — Finance.ua

Как переоформить земельный пай и сколько это стоит Сегодня 21:01 — Аграрный рынок

Как переоформить земельный пай и сколько это стоит

Одна из самых частых сделок на рынке земли — это переоформление земельного участка. Право собственности на земельный участок переходит к наследникам, сохраняя его целевое назначение.

Как происходит переоформление

В связи с открытием рынка земли в Украине стало возможным переоформление земель сельскохозяйственного назначения, передает 24 Канал.

Для оформления права собственности на земельный пай в порядке наследования наследнику необходимо:

обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Такое заявление подается лично нотариусу по месту открытия наследства. Если наследник постоянно проживал с наследодателем на момент открытия наследства и в течение установленного срока в предусмотренном законом порядке не отказался от принятия наследства, он считается таким, который принял. При этом независимо от времени принятия наследства он принадлежит наследнику со времени его открытия. Общий срок для принятия наследства равен шести месяцам и начинает исчисляться со дня смерти наследодателя или со дня, с которого он был объявлен умершим.

после истечения 6-месячного срока со дня открытия обратиться к нотариусу, которому было подано заявление о принятии наследства, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

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Также к заявлению нотариуса необходимо приложить документы:

свидетельство о смерти наследодателя (выдается отделом регистрации актов гражданского состояния на основании врачебной справки о смерти);

документы, подтверждающие родственную связь наследника с наследодателем (паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

оригинал документов, подтверждающих факт владения земельным паем (Государственный акт на право собственности на земельную долю (пай), или Сертификат о праве на земельную долю (пай);

справку о нормативной денежной оценке земельного участка (пая), выдаваемого территориальным органом Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра или заключение оценочно-земельной экспертизы;

выписку из Поземельной книги и справки об отсутствии обременений, ограничений.

Впоследствии после рассмотрения заявления и приложенных к нему документов нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и регистрирует право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. С этого момента лицо является полноправным владельцем наследуемого земельного пая.

Не забудьте получить сертификат инженера-землеустроителя

Далее наследнику следует обратиться в землеустроительную организацию за изготовлением технической документации на земельный участок. Исполнителем работ в выбранной землеустроительной организации может быть лицо, имеющее сертификат инженера-землеустроителя. Список таких лиц можно найти с помощью Государственного реестра сертифицированных инженеров-землеустроителей.

Важно! Без такого сертификата у исполнителя работ техническая документация будет считаться недействительной и государственная регистрация земельного участка проведена ​​не будет. После разработки и согласования документации в необходимых учреждениях земельному участку будет присвоен кадастровый номер, а сведения о нем внесены в Государственный земельный кадастр.

Однако бывают случаи, когда лицо было внесено в государственный акт на право коллективной собственности, но не получило сертификат. В таком случае, чтобы получить земельный пай по наследству, нужно признавать право собственности на земельный участок, обратившись в суд.

В случае, если до 1 января 2025 года владелец пая или его наследник не оформит право собственности на этот земельный участок, он будет считаться отказавшимся от получения земельного участка. До этого времени участок будет считаться «невостребованным». После 1 января 2025 года невостребованные участки будут признаны бесхозными и перейдут в коммунальную собственность территориальной громады, на территории которой они находятся.

Стоимость услуг по переоформлению

Переоформление земельного участка включает в себя официальные платежи и платежи за нотариальные услуги.

Стоимость некоторых официальных услуг:

Проверка земельного участка (по реестрам) 68 грн.

Проведение государственной регистрации права собственности на земельный участок — 119 гривен.

Выдача выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество 120 гривен.

Кроме того, следует добавить еще услуги нотариуса, которые могут отличаться по стоимости.

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