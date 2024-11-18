Украина экспортировала растительного масла на $4,4 млрд — Finance.ua
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Украина экспортировала растительного масла на $4,4 млрд

Аграрный рынок
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Украина экспортировала растительного масла на $4,4 млрд
Украина экспортировала растительного масла на $4,4 млрд
Украинский экспорт товаров в денежном эквиваленте превысил показатели 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
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«На сегодняшний день украинский экспорт товаров в денежном эквиваленте превысил результаты, которые были за весь 2023 год. По состоянию на 17 ноября Украина экспортировала товаров на $36,3 млрд. По итогам прошлого года этот показатель составил $36,2 млрд», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Такие результаты стали возможны благодаря ускорению экспорта продукции нового урожая, стабильной работе «Украинского морского коридора» и восстановлению отечественного производства, которое продолжается.
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Больше всего с 1 января по 17 ноября 2024 года Украина экспортировала:
  • Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);
  • Кукуруза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);
  • Пшеница и смесь пшеницы и ржи — на $3,4 млрд (19,0 млн тонн);
  • Руды и концентраты железные — на $2,5 млрд (29,7 млн ​​тонн);
  • Семена рапса или кользы — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);
  • Провода изолированные, кабели — на $1,1 млрд (60,5 тыс. тонн);
  • Соевые бобы, измельченные или неизмельченные — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).
По материалам:
Finance.ua
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