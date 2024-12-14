Какую площадь очищенных от мин и снарядов земель передали аграриям в пользование — Finance.ua

Какую площадь очищенных от мин и снарядов земель передали аграриям в пользование Сегодня 20:22 — Аграрный рынок

Какую площадь очищенных от мин и снарядов земель передали аграриям в пользование

С начала 2024 года украинские аграрии получили для использования более 255 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, проверенных и очищенных саперами, из которых около 25 тысяч гектаров были переданы в ноябре.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

«В ноябре аграрии получили в использовании почти 25 тыс. га обследованных и очищенных саперами земель сельхозназначения», — говорится в сообщении.

Всего с начала 2024 г. в рамках программы приоритетного разминирования земель сельхозназначения пиротехники обследовали более 309 тысяч гектаров угодий.

Из них более 255 тыс. га уже переданы в эксплуатацию.

Больше всего земель было обследовано в:

Херсонской области — 20,7 тысячи гектаров в ноябре и 251,1 тысячи гектаров с начала 2024 года;

Николаевской области — 4,4 тысячи гектаров в ноябре и 20,9 тысячи гектаров с начала года;

Харьковской области — 1 тысяча гектаров в ноябре и 22,5 тысячи гектаров с начала года.

Напомним, Министерство обороны Украины запускает новый проект, направленный на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к противоминной деятельности.

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