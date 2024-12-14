Какую площадь очищенных от мин и снарядов земель передали аграриям в пользование — Finance.ua

Какую площадь очищенных от мин и снарядов земель передали аграриям в пользование
С начала 2024 года украинские аграрии получили для использования более 255 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, проверенных и очищенных саперами, из которых около 25 тысяч гектаров были переданы в ноябре.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
«В ноябре аграрии получили в использовании почти 25 тыс. га обследованных и очищенных саперами земель сельхозназначения», — говорится в сообщении.
Всего с начала 2024 г. в рамках программы приоритетного разминирования земель сельхозназначения пиротехники обследовали более 309 тысяч гектаров угодий.
Из них более 255 тыс. га уже переданы в эксплуатацию.
Больше всего земель было обследовано в:
- Херсонской области — 20,7 тысячи гектаров в ноябре и 251,1 тысячи гектаров с начала 2024 года;
- Николаевской области — 4,4 тысячи гектаров в ноябре и 20,9 тысячи гектаров с начала года;
- Харьковской области — 1 тысяча гектаров в ноябре и 22,5 тысячи гектаров с начала года.
Напомним, Министерство обороны Украины запускает новый проект, направленный на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к противоминной деятельности.
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