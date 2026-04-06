Япония делает ставку на роботов из-за нехватки работников

Япония активно внедряет роботов с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Из-за старения и сокращения работников автоматизация становится необходимым условием для сохранения экономики.

Роботы стали вопросом выживания экономики

В марте 2026 года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило о намерении создать мощный внутренний сектор физического ИИ и к 2040 году занять 30% мирового рынка. В то же время у страны уже есть сильные позиции в робототехнике — еще в 2022 году японские производители обеспечивали около 70% глобального рынка промышленных роботов.

Главным драйвером перемен остается демография. Население Японии сокращается уже 14 лет, а доля трудоспособных граждан составляет всего лишь 59,6% и продолжает падать. По прогнозам, в течение следующих 20 лет количество таких людей снизится еще почти на 15 миллионов. В результате компании вынуждены переосмысливать свою работу: опрос Reuters и Nikkei в 2024 году показал, что именно нехватка кадров стала главной причиной внедрения AI.

Представители промышленности подчеркивают, что автоматизация перестала быть только методом повышения эффективности. Теперь речь идет о базовом функционировании экономики — поддержке заводов, логистике и инфраструктуре в условиях нехватки людей.

Читайте также Samsung переходит на китайские компоненты, чтобы компенсировать рост цен на память

Японский бизнес активно внедряет роботов в производстве, на складах и критических объектах. К примеру, компания Mujin разрабатывает программные платформы, позволяющие промышленным роботам самостоятельно выполнять задачи в логистике. Такой подход делает акцент не на новом оборудовании, а на более разумном использовании уже существующего.

В то же время, Япония традиционно сильна именно в производстве аппаратной части — сенсоров, приводов и систем управления. Однако в новой эпохе физического ИИ важно не только железо, но и интеграция программного обеспечения и данных. Здесь конкуренцию активно усиливают США и Китай, которые быстрее развивают всеохватывающие решения.

Японские компании пытаются совместить эти подходы. Стартап WHILL, например, создает автономные транспортные средства, совмещающие электромобили, сенсоры и облачные системы управления. Разработка ведется одновременно в Японии и США — первая отвечает за аппаратную часть и адаптацию к старению населения, вторая — за программные решения и масштабирование.

Читайте также CEO LinkedIn назвал навыки, которые помогут не проиграть AI

Государство также активно поддерживает это направление. Правительство под руководством премьер-министра Сана Такаичи выделило около 6,3 миллиарда долларов на развитие AI, робототехники и их внедрение в промышленность.

Переход от экспериментов к реальному использованию уже происходит. В промышленности ежегодно устанавливают десятки тысяч роботов, особенно в автомобильном секторе. В логистике распространяются автоматизированные погрузчики и складские системы, а в инфраструктуре работы для инспекций, в частности в дата-центрах.

Крупные компании, такие как SoftBank, уже используют физический ИИ, сочетая модели распознавания изображений и языка с системами управления, чтобы работы могли самостоятельно ориентироваться и выполнять сложные задачи.

Читайте также Сколько украинцев готовы платить за сервисы ИИ — результаты опроса

В то же время меняется и структура индустрии. Вместо модели, где один игрок доминирует, формируется гибридная экосистема. Крупные корпорации, в частности, Toyota, Mitsubishi Electric и Honda, обеспечивают масштаб и производственные возможности, а стартапы развивают программное обеспечение, автоматизацию процессов и новые подходы к интеграции.

Инвесторы все больше вкладывают не только в железо, но и в программные платформы, цифровые двойники и инструменты симуляции. Именно эти элементы могут стать ключом к долгосрочной конкурентоспособности.

В итоге главная ценность в сфере физического ИИ будет формироваться не только на уровне технологий, но и способности внедрять, интегрировать и постоянно совершенствовать решения в реальном мире.

