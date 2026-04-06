Samsung переходит на китайские компоненты, чтобы компенсировать рост цен на память

Компания уже начала менять поставщиков в ряде моделей
Samsung рассматривает возможность более широкого использования компонентов китайских поставщиков в смартфонах, чтобы компенсировать рост цен на оперативную память.
Об этом сообщает корейское издание DealSite.

Изменения поставщиков

По данным источников, компания уже начала менять поставщиков в ряде моделей. В среднем сегменте, в частности, в Galaxy A57, вместо собственных OLED-панелей используются дисплеи китайской CSOT.
Изменения коснулись и складных смартфонов. Для Galaxy Flip7 компания вроде бы отказалась от корейского поставщика шарниров KH Vatec в пользу китайской Huanli. Отдельные компоненты камер во флагманских моделях также поставляются из Китая. Речь идет о модулях сверхширокоугольных камер в серии Galaxy S.

Оптимизация затрат

В компании считают, что такая стратегия позволит сдержать рост цен на устройства. Это особенно актуально для среднего сегмента, где повышение стоимости может повлиять на спрос.
Рост цен на память заставляет производителей искать альтернативные способы оптимизации затрат. Использование компонентов китайских производителей позволяет снизить себестоимость без изменений в конечной цене.
Ожидается, что Samsung и дальше будет увеличивать долю китайских комплектующих в своих устройствах. Это может повлиять на позиции местных поставщиков в Южной Корее.
По материалам:
mezha.media
Samsung
