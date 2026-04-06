CEO LinkedIn назвал навыки, которые помогут не проиграть AI
CEO LinkedIn Райан Рослански назвал ключевые навыки, которые помогут оставаться конкурентными на рынке труда в эпоху искусственного интеллекта.
Об этом пишет Inc.
На фоне быстрого развития AI в LinkedIn попытались ответить на вопрос: что останется за людьми. Речь идет не о технических знаниях, а о человеческих качествах, которые сложнее автоматизировать. Они описаны в книге Open to Work, которую Райан Рослански написал вместе с Аниш Раманом.
5 ключевых навыков
После разговоров с учеными, психологами и бизнес-лидерами авторы выделили пять ключевых навыков, помогающих адаптироваться к изменениям.
Любопытство
Люди решают, куда и во что следует инвестировать. Способность задавать вопросы и исследовать новые возможности тоже только человеческий фактор. И хотя AI подсказывает варианты дальнейших действий, именно человек выбирает, куда двигаться дальше.
Смелость
Двигаться в неизвестность и верить в негарантированный результат тяжело. Готовность действовать без полной информации — предлагать новые решения, менять подход и брать на себя риск. Это то, что пока присуще только человеку.
Творчество
Творчество — навык, отделяющий людей и AI. Настоящая изобретательность инновации всегда начиналась с людей и это не только для креативных профессий. Речь идет о способности создавать новые идеи, а не просто комбинировать имеющиеся.
Сострадание
Понимание других людей и построение доверия — то, что AI не может воспроизвести полноценно.
Связь
Люди чувствуют ответственность за содержательную переписку и сотрудничество друг с другом. Умение строить коммуникацию и сотрудничество создает смысл во содействии.
