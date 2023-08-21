WSJ заявила о «спаде» 40-летнего экономического бума в Китае — Finance.ua

WSJ заявила о «спаде» 40-летнего экономического бума в Китае Сегодня 19:13 — Мир

WSJ заявила о «спаде» 40-летнего экономического бума в Китае

Экономическая модель, которая вывела Китай из бедности в статус великого государства, сломана, и имеет множественные признаки проблем.

Об этом пишут экономические обозреватели The Wall Street Journal.

«В течение десятилетий Китай подпитывал свою экономику, инвестируя в заводы, небоскребы и дороги. Модель способствовала чрезвычайному периоду роста, который вывел Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство охватило весь мир», — говорится в статье.

Однако сегодня эта экономическая модель себя исчерпала, считают аналитики.

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Закредитованность страны и разрушение отношений с Западом привело к тому, что экономический рост Китая резко замедлился и грозит превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, что Япония переживает с начала 1990-х, пишет WSJ.

Они отмечают, что у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая расположены мосты и аэропорты, которые мало используются, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

В качестве примера ненужных затрат издание приводит строительство нового карантинного объекта COVID-19 размером почти в три футбольных поля в провинции Юньнань, несмотря на то, что Китай прекратил свою политику «нулевого COVID» несколько месяцев тому назад.

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Как считают аналитики, на рынке недвижимости Китая надувается пузырь, который может лопнуть в любой момент. Согласно исследованию Юго-Западного университета финансов и экономики Китая, в 2018 году каждая пятая квартира в городах Китая или по меньшей мере 130 млн единиц, пустовали. В связи с падением спроса и ростом инфляции многие застройщики в стране оказались на грани банкротства.

Кроме ненужных издержек, китайская экономика столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией.

Также отмечается «растущий разрыв» с США и их союзниками, что ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну.

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«Это может быть не просто период экономической слабости, а начало долгой эпохи», — отмечают авторы WSJ.

Издание приводит данные Международного валютного фонда, оценивающего рост ВВП Китая в ближайшие годы ниже 4%, что составляет менее половины его показателя за последние четыре десятилетия.

Кроме того, лондонская Capital Economics считает, что трендовый рост в Китае замедлился с 5% в 2019 году до 3% и упадет примерно до 2% в 2030 году. При таких темпах Китаю не удастся достичь поставленной Си Цзиньпином в 2020 году цели удвоить размер экономики к 2035 году, отмечает WSJ.

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«Это усложнит выход Китая из стран с формирующимся рынком со средним уровнем дохода и может означать, что Китай никогда не обгоняет США как крупнейшая экономика мира, являющаяся давней амбицией Пекина», — говорится в статье.

Сегодня же китайская экономика продолжает работать в долг, отмечает издание.

Согласно данным Банка международных расчетов, общий долг, в том числе долг разных уровней правительства и государственных компаний, вырос почти до 300% ВВП Китая по состоянию на 2022 год, превысив уровень США и увеличившись с менее чем 200% в 2012 году. При этом большую часть долга взяли на себя китайские города.

По данным МВФ, ограниченные Пекином в своих возможностях брать займы непосредственно для финансирования проектов, они обратились к механизмам внебалансового финансирования, чей долг, как ожидается, в этом году достигнет более $9 трлн.

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Економічна Правда По материалам:

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