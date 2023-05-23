Китай решил строить железную дорогу в Европу в обход россии — Finance.ua

Китай решил строить железную дорогу в Европу в обход россии Сегодня 20:21 — Мир

Китай решил строить железную дорогу в Европу в обход россии

Китай, Узбекистан и Кыргызстан намерены построить железнодорожный коридор по маршруту «Китай-Европа» в обход россии. Соответствующий трехсторонний документ был подписан на состоявшемся на днях в Китае саммите «Центральная Азия-Китай».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Первые договоренности о строительстве этой железнодорожной магистрали были подписаны еще в сентябре 2022 года в рамках состоявшегося в Узбекистане саммита Шанхайской организации сотрудничества. Новый документ определяет дальнейшие конкретные шаги в реализации проекта — разработка детального проекта, определение модели финансирования и т. п.

По предварительной информации, новая железнодорожная магистраль должна начинаться на Торугартском перевале — на границе Кыргызстана и Китая, где уже есть действующая железнодорожная ветвь. Далее магистраль пойдет в Узбекистан, где соединится с другой уже существующей веткой узбекской железной дороги.

Новая магистраль пройдет через сложные для строительства горные районы, что потребует создания множества тоннелей, количество которых может составить до сотни.

Напомним, в минувшие выходные в Китае состоялся саммит «Центральная Азия-Китай», на котором было заявлено о планах значительного усиления экономического сотрудничества Пекина со странами региона. Практически Китай объявил о намерении подмять под себя Центральную Азию, ранее считавшуюся вотчиной россии.

Примечательно, что с самой россией отношения у Китая весьма противоречивы. К примеру, накануне стало известно, что Китай под разными предлогами отказывается импортировать российское зерно, предпочитая закупать его в США, Австралии и Канаде.

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УНІАН По материалам:

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