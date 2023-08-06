Иностранцы больше не хотят ехать в Китай: россияне ситуацию не спасут — Finance.ua
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Иностранцы больше не хотят ехать в Китай: россияне ситуацию не спасут

Мир
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По мере роста геополитической напряженности между Китаем и Западом все меньше иностранных туристов приезжают в страну, что может стать серьезной и долгосрочной проблемой для второй экономики мира, которая надеялась заработать на восстановлении туристических поездок после окончания пандемии Covid-19.
Как пишет The Wall Street Journal, отсутствие иностранных путешественников особенно заметно в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, где количество иностранцев, посетивших страну в первой половине года, составляло менее четверти показателей до 2019 года.
При этом в общей сложности по турпутевкам в континентальный Китай за первый квартал 2023 года прибыли лишь 52 тысячи человек по сравнению с 3,7 миллионами в первом квартале 2019 года.
«Количество посетителей из Европы, Америки, Японии и Кореи существенно сокращается», — констатировал директор полуофициальной ассоциации туризма Китая Сяо Цяньхуэй еще в мае этого года.
Эксперты отмечают, что, с одной стороны, меньшее количество туристов и бизнесменов из-за границы означает сокращение возможностей для Китая показать себя иностранцам в позитивном ключе.
Не считая того, отсутствие гостей также приведет к снижению инвестиций в Китай. Прямые иностранные инвестиции в страну уже упали до 20 млрд долларов в первом квартале по сравнению со 100 млрд долларов с аналогичным периодом прошлого года, согласно анализу правительственных данных, проведенному Марком Витцке из исследовательской фирмы Rhodium Group.
По материалам:
УНІАН
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