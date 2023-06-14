Долларовые миллионеры массово покидают россию и Китай (исследование) — Finance.ua

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Долларовые миллионеры массово покидают россию и Китай (исследование)

Фондовый рынок
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Долларовые миллионеры массово покидают россию и Китай (исследование)
Долларовые миллионеры массово покидают россию и Китай (исследование), Фото: freepik.com
Из россии выехали 8500 долларовых миллионеров в 2022 году.
Об этом говорится в исследовании Private Wealth Migration Report 2023 года британской консалтинговой компании Henley & Partners, специализирующаяся на услугах миграции капитала.
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Прогнозируется, что в 2023 году из россии выедут еще 3000 долларовых миллионеров. Всплеск эмиграции богатых россиян вызван угрозой их капиталам после полномасштабного вторжения в Украину.
Первое место в рейтинге по эмиграции миллионеров занимает Китай в прошлом году из страны выехало 10 800 богатых граждан, в 2023 году ожидается отток 13 500 миллионеров. Авторы исследования отмечают, что для Китая такой отток является критическим по мере замедления роста китайской экономики.
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В Индии, где эмиграция богатых также весьма значительна (7500 в 2022 году и 6500 в 2023 году) отток не вызывает особой обеспокоенности: в стране количество новых миллионеров растет быстрее,
В десятку стран, теряющих своих богатых граждан, вошла только одна страна из Западной Европы — Великобритания. Отток в 2022 году составлял 1600 миллионеров, в 2023 году ожидается 3200. Авторы исследования отмечают, что Brexit сделал Великобританию менее гостеприимной для состоятельных людей. Теперь им труднее передвигаться между Великобританией и странами ЕС.
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Наиболее привлекательными гаванями для миллионеров остаются Австралия (+3800 в 2022 году и +5200 в 2023 году), ОАЭ (+5200 и +4500 соответственно), и Сингапур (+2900 и +3200).
Долларовые миллионеры массово покидают россию и Китай (исследование)

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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