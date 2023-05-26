В Украине появилось еще более 1000 миллионеров в 2022 году — Finance.ua
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В Украине появилось еще более 1000 миллионеров в 2022 году

Личные финансы
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В Украине появилось еще более 1000 миллионеров в 2022 году
В Украине появилось еще более 1000 миллионеров в 2022 году
В 2022 году количество миллионеров, подавших декларации о своих доходах, увеличилось на 1334 человека, с 8177 до 9511.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Это, безусловно, не свидетельствует о повышении реальных доходов украинцев во время войны, но указывает на то, что украинцы стали более ответственно относиться к декларированию», — считает нардеп.
В Украине появилось еще более 1000 миллионеров в 2022 году
В целом, по данным Госналоговой службы, общее количество поданных деклараций за 2022 год уменьшилось почти на 79 тыс. до около 170 тыс. А сумма задекларированного дохода сократилась на 25,3 млрд грн, до 114,5 млрд грн. Из них будет уплачено около 3,2 млрд грн налогов.
Примечательно, что в 2023 году было подано более 7600 деклараций о получении иностранного дохода на сумму 24,4 млрд грн. С них будет уплачено 1,8 млрд грн налога на доходы физлиц и 363 млн грн военного сбора.

Справка Finance.ua:

  • Как показывают результаты опроса ЕБА и Gradus Research, только 34% опрошенных украинцев довольны текущим местом работы. Существенно хуже оценки уровня дохода украинцев;
  • заработные платы мужчин в Украине почти на 19% выше, чем у женщин. За последние семь лет разрыв по оплате сократился на 7,4%;
  • налоговая вскоре получит доступ к банковским счетам украинцев.
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По материалам:
УБР
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