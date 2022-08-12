WizzAir предложил украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на рейсы по Европе — Finance.ua
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WizzAir предложил украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на рейсы по Европе

Личные финансы
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WizzAir предложил украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на рейсы по Европе
WizzAir предложил украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на рейсы по Европе
Венгерский лоукостер WizzAir предлагает украинцам новую порцию 100 тысяч бесплатных билетов по Европе.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Условия бронирования билетов

С 15 сентября по 8 декабря украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19.
Несмотря на то, что билеты бесплатныt, система попросит пассажиров ввести данные банковской карты — таков алгоритм системы электронного бронирования, никаких средств с вас не будет взыскано.
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Поиск билетов доступен по ссылке, но не забудьте ввести номер украинского паспорта, чтобы увидеть бесплатные предложения для украинцев. На данный момент бронирование можно осуществить только на сайте WizzAir.
Также компания будет проверять ваши документы до посадки, поэтому советует прибывать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета.
Бесплатный тариф включает в себя 1 единицу ручной клади. Другой багаж можно оплатить до или после бронирования по стандартным тарифам.

Справка Finance.ua:

  • Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с октября возобновит полеты из Абу-Даби в Москву;
  • Ранее Wizz Air сообщала, что поможет гражданам Украины с трудоустройством. Предлагала более 100 рабочих мест для украинцев в Польше.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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