ЕС перенес на конец 2023 года введение платного въезда для украинцев — Finance.ua

ЕС перенес на конец 2023 года введение платного въезда для украинцев Сегодня 15:02 — Мир

ЕС перенес на конец 2023 года введение платного въезда для украинцев

Европейская комиссия отложила запуск системы ETIAS, согласно которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Об этом сообщает Euronews

Новая схема предполагает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен при предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.

Авторизация будет платной — будет стоить 7 евро — и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.

В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов — подтверждения доходов, статуса и т.п.

Кроме того, заявка не требует посещения визового центра, осуществляется онлайн, а в подавляющем большинстве случаев авторизация будет предоставлена автоматически, в течение считанных секунд или минут. Речь идет о заполнении анкеты-опросника.

Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут.

Справка Finance.ua:

Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС;

в 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS.

Українська правда По материалам:

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