ЕС перенес на конец 2023 года введение платного въезда для украинцев — Finance.ua
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ЕС перенес на конец 2023 года введение платного въезда для украинцев

Мир
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ЕС перенес на конец 2023 года введение платного въезда для украинцев
ЕС перенес на конец 2023 года введение платного въезда для украинцев
Европейская комиссия отложила запуск системы ETIAS, согласно которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.
Об этом сообщает Euronews.
Новая схема предполагает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен при предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.
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Авторизация будет платной — будет стоить 7 евро — и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.
В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов — подтверждения доходов, статуса и т.п.
Кроме того, заявка не требует посещения визового центра, осуществляется онлайн, а в подавляющем большинстве случаев авторизация будет предоставлена автоматически, в течение считанных секунд или минут. Речь идет о заполнении анкеты-опросника.
Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут.

Справка Finance.ua:

  • Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС;
  • в 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Українська правда
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