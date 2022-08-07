В ЕС показали, какие страны в июне приняли больше всего украинцев, спасающихся от войны — Finance.ua

В ЕС показали, какие страны в июне приняли больше всего украинцев, спасающихся от войны Сегодня 16:37 — Личные финансы

В ЕС показали, какие страны в июне приняли больше всего украинцев, спасающихся от войны, rda-hm.gov.ua

Польша, Румыния и Ирландия возглавили список стран Евросоюза, которые в течение июня приютили больше всего украинцев, выехавших за границу из-за войны — среди тех стран, по которым на момент публикации были известны данные.

Об этом говорится в докладе Евростата.

В Польше за июнь временную защиту получили более 60 тысяч украинцев. На втором месте — Румыния (10 360) и Ирландия (около 6990). Отметим, в отчете нет данных по ряду стран, в том числе Германии и Чехии, куда едет очень много украинцев, и после дополнения статистики тройка лидеров может измениться.

Если учитывать количество принятых людей относительно количества собственного населения, наибольшую долю украинцев приняла Польша (1,6 на тысячу населения), Латвия (1,5 на тысячу населения), Ирландия (1,4 на тысячу) и Литва (1,3 на тысячу).

Количество людей, получающих временную защиту, заметно уменьшилось во всех 19 странах-членах, по которым доступны данные: в Польше — почти на 36 тысяч, по сравнению с маем, в Литве — на более 13400, в Болгарии — почти на 13 тысяч, Румынии — на 10 тысяч.

В целом по состоянию на июнь в Польше статус временной защиты получили 1,2 млн украинцев, в Болгарии — более 118 тысяч, во Франции — почти 65 тысяч, в Литве — почти 49 тысяч, Бельгии — около 48 тысяч, Румынии — около 43,5 тысячи.

Около четверти всех украинцев, обратившихся за временной защитой — дети, из них больше всего — в Польше (26% от общего количества украинцев, получивших защиту в стране). Более 70% украинских детей в ЕС — не старше 14 лет.

Європейська правда По материалам:

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