Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из румынского Сибиу (список) — Finance.ua

Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из румынского Сибиу (список) Сегодня 11:46 — Фондовый рынок

Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из румынского Сибиу (список)

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из Сибиу, Румыния.

Об этом сообщается на странице перевозчика в Instagram

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Новые рейсы будут летать из Сибиу по следующим направлениям:

Гамбург (Германия).

Франкфурт-Хан (Германия)

Базель — Мюлуз (Швейцария).

Вена (Австрия).

Рим (Италия).

Мадрид (Испания).

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Рейсы начнут выполняться с начала августа 2025 года, но билеты на них уже доступны. В неделю будет осуществляться по два-три рейса по каждому из маршрутов.

Справка Finance.ua:

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air ввела новый тариф Wizz Smart. Теперь компания предлагает пассажирам линейку из четырех тарифов. Wizz Smart следует за самым бюджетным тарифом Basic, включающим только маленькую ручную кладь с размерами до 40×30×20 см и весом до 10 кг.

Wizz Air представил новую функцию под названием Experiences. Услуга позволяет клиентам покупать билеты на различные мероприятия, такие как концерты, выставки, спортивные матчи.

Wizz Air продает билеты по еще двум тарифам:

Wizz Go включает в себя маленькую ручную кладь, выбор стандартного места и багаж 20 кг. До появления нового тарифа Wizz Go включал больше услуг — большую ручную кладь, приоритетную регистрацию и бесплатную регистрацию в аэропорту;

самый дорогой тариф Wizz Plus включает в себя большую и маленькую ручную кладь, 32 кг багажа, выбор любого места без доплаты, бесплатную регистрацию в аэропорту, отсутствие сбора за смену рейса и возможность вернуть билет с зачислением средств на Wizz-счет.

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