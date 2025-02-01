Wizz Air запускает три новых маршрута из Бухареста — Finance.ua
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Wizz Air запускает три новых маршрута из Бухареста

Мир
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Wizz Air запускает три новых маршрута из Бухареста
Wizz Air запускает три новых маршрута из Бухареста
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске еще трех новых маршрутов из столицы Румынии Бухареста.
Об этом сообщили на странице перевозчика в Instagram.
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Новые рейсы будут летать из Бухареста по следующим направлениям:
  • Гран-Канария (Канарские острова, Испания) — с июня 2025 года дважды в неделю
  • Фридрихсгафен (Германия) — с августа 2025 года трижды в неделю
  • Франкфурт-Хан (Германия) — с августа 2025 года трижды в неделю
Wizz Air также летает из Бухареста еще до одного Канарского острова Тенерифе и еще десяти городов Испании.
В Германии лоукостер летает в семь аэропортов, кроме только что объявленных.
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Также из румынской столицы на крыльях Wizz Air можно попасть в города Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Израиля, Италии, Кипра, Мальты, Марокко, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, Турции. Венгрии, Франции, Швейцарии и Швеции.
Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из Сибиу, Румыния.
Новые рейсы будут летать из Сибиу по следующим направлениям:
  • Гамбург (Германия).
  • Франкфурт-Хан (Германия)
  • Базель — Мюлуз (Швейцария).
  • Вена (Австрия).
  • Рим (Италия).
  • Мадрид (Испания).
Также авиакомпания ввела новый тариф Wizz Smart. Теперь компания предлагает пассажирам линейку по четырем тарифам. Wizz Smart следует за самым бюджетным тарифом Basic, включающим только маленькую ручную кладь с размерами до 40×30×20 см и весом до 10 кг.

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По материалам:
УНІАН
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