Wizz Air запускает три новых маршрута из Бухареста — Finance.ua

Wizz Air запускает три новых маршрута из Бухареста Сегодня 17:46 — Мир

Wizz Air запускает три новых маршрута из Бухареста

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске еще трех новых маршрутов из столицы Румынии Бухареста.

Об этом сообщили на странице перевозчика в Instagram.

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Новые рейсы будут летать из Бухареста по следующим направлениям:

Гран-Канария (Канарские острова, Испания) — с июня 2025 года дважды в неделю

Фридрихсгафен (Германия) — с августа 2025 года трижды в неделю

Франкфурт-Хан (Германия) — с августа 2025 года трижды в неделю

Wizz Air также летает из Бухареста еще до одного Канарского острова Тенерифе и еще десяти городов Испании.

В Германии лоукостер летает в семь аэропортов, кроме только что объявленных.

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Также из румынской столицы на крыльях Wizz Air можно попасть в города Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Израиля, Италии, Кипра, Мальты, Марокко, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, Турции. Венгрии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из Сибиу, Румыния.

Новые рейсы будут летать из Сибиу по следующим направлениям:

Гамбург (Германия).

Франкфурт-Хан (Германия)

Базель — Мюлуз (Швейцария).

Вена (Австрия).

Рим (Италия).

Мадрид (Испания).

Также авиакомпания ввела новый тариф Wizz Smart. Теперь компания предлагает пассажирам линейку по четырем тарифам. Wizz Smart следует за самым бюджетным тарифом Basic, включающим только маленькую ручную кладь с размерами до 40×30×20 см и весом до 10 кг.

УНІАН По материалам:

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