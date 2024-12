Wizz Air вернула в продажу проездной с безлимитными полетами с новой стоимостью — Finance.ua

Wizz Air вернула в продажу проездной с безлимитными полетами с новой стоимостью Сегодня 13:30 — Личные финансы

Wizz Air вернула в продажу проездной с безлимитными полетами с новой стоимостью

Авиакомпания Wizz Air вернула в продажу проездной All You Can Fly с безлимитными полетами в течение года, но по новой цене.

Об этом сообщает Avianews.

Стоимость абонемента

Новая цена абонемента составляет 599 евро, раньше было — 499 евро.

Проездной позволяет бронировать неограниченное количество билетов на любые международные рейсы лоукостера по фиксированной цене 9,99 евро за перелет.

Что входит в пакет услуг

В пакет услуг входит мелкая ручная кладь. Ее габариты не должны превышать 40×30×20 см, а вес — 10 кг.

Если пассажир захочет взять с собой больше вещей или выбрать место в самолете, за это необходимо будет заплатить по стандартному ценнику Wizz Air.

Ограничения

Для проездного All You Can Fly существует ряд ограничений. Он позволяет бронировать перелеты только тому пассажиру, на имя которого он оформлен.

Заказать авиабилет можно в период от 72 часов до 3 часов до вылета. Это значит, что заранее спланировать поездку не выйдет, а в случае с популярными направлениями на желаемые рейсы может не оказаться свободных мест.

Если пассажир забронировал перелет, то изменить его не удастся. Правила предусматривают, что если путешественник пропустит два рейса, Wizz Air может аннулировать проездной и оштрафовать клиента на сумму абонемента.

Справка Finance.ua:

впервые Wizz Air начала продажу абонементов All You Can Fly на безлимитные перелеты в течение года в августе 2024 года. При этом в продажу поступило ограниченное количество проездных;

Ранее лоукостер Wizz Air анонсировал новые маршруты из польских городов на летний сезон следующего года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.