Wizz Air добавит 4 новых направления из Румынии — Finance.ua

Wizz Air добавит 4 новых направления из Румынии
Венгерский лоукостер Wizz Air расширяет географию полетов и увеличивает количество рейсов из Румынии. Уже в июне 2025 года перевозчик соединит аэропорт Крайова (CRA) с аэропортами в Мадриде, Меммингене, Баре и Дортмунде.
Об этом сообщает издание lowcostavia.com.ua.
Старт новых направлений намечен на июнь 2025 года.
Детали новых рейсов Wizz Air
- Крайова — Бари со 2 июня 2025 года, рейсы 3 раза в неделю
- Крайова — Мадрид с 1 июня 2025 года, рейсы 2 раза в неделю
- Крайова — Мемминген с 1 июня 2025 года, рейсы 4 раза в неделю
- Крайова — Дортмунд со 2 июня 2025 года, рейсы 3 раза в неделю
Где купить билеты на новые рейсы?
Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com.
Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad.
Примеры бронирований:
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