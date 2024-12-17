Wizz Air добавит 4 новых направления из Румынии — Finance.ua
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Wizz Air добавит 4 новых направления из Румынии

Личные финансы
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Wizz Air добавит 4 новых направления из Румынии
Wizz Air добавит 4 новых направления из Румынии
Венгерский лоукостер Wizz Air расширяет географию полетов и увеличивает количество рейсов из Румынии. Уже в июне 2025 года перевозчик соединит аэропорт Крайова (CRA) с аэропортами в Мадриде, Меммингене, Баре и Дортмунде.
Об этом сообщает издание lowcostavia.com.ua.
Старт новых направлений намечен на июнь 2025 года.

Детали новых рейсов Wizz Air

  • Крайова — Бари со 2 июня 2025 года, рейсы 3 раза в неделю
  • Крайова — Мадрид с 1 июня 2025 года, рейсы 2 раза в неделю
  • Крайова — Мемминген с 1 июня 2025 года, рейсы 4 раза в неделю
  • Крайова — Дортмунд со 2 июня 2025 года, рейсы 3 раза в неделю

Где купить билеты на новые рейсы?

Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com.
Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad.

Примеры бронирований:

Wizz Air добавит 4 новых направления из Румынии
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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