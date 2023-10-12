Высокая инфляция приводит к голоданию детей во всем мире — результаты опроса Сегодня 19:45 — Мир

Высокая инфляция приводит к голоданию детей во всем мире — результаты опроса

Согласно опросу 16 стран, проведенному по заказу гуманитарной группы World Vision International, высокий уровень инфляции и повышение стоимости жизни способствуют голоду во всем мире.

Об этом сообщает Reuters

Опрос показал, что 59% опрошенных родителей очень озабочены голодом и недоеданием детей в их семьях, а 46% озабочены тем, чтобы найти деньги, чтобы купить еду.

Также было выявлено, что 37% родителей сказали, что их дети не получают должного питания каждый день, а 21% сказали, что их дети голодали в течение последнего месяца.

В странах с низким уровнем дохода процент детей, ложащихся спать голодными, достигает 38%, а в Соединенных Штатах 18%.

«Голод является глобальной проблемой, и она не ограничивается одной страной или частью земного шара», — сказал в заявлении Эндрю Морли, президент World Vision International.

Читайте также НБУ объяснил более быстрое замедление инфляции: что будет с ценами в Украине

Среди респондентов, сказавших, что их дети легли спать голодными, 46% главной причиной назвали инфляцию и стоимость жизни. Следующими двумя наиболее распространенными причинами были низкий доход домохозяйства (39%) и недостаточное внимание правительства к преодолению голода (25%).

Стремительный рост цен повлиял на экономику во всем мире из-за таких факторов, как связанные с пандемией сбои в глобальных цепях поставок и последствия войны россии в Украине.

Читайте также В Минэкономики назвали факторы, влияющие на инфляцию

Среди 16 стран были Австралия, Бангладеш, Бразилия, Великобритания, Канада, Германия, Япония, Мексика, Перу, Филиппины, Южная Корея и Соединенные Штаты, где Ipsos опросил около 1000 взрослых в каждой стране. В Чаде, Демократической Республике Конго, Ираке и Малави было опрошено около 500 человек в каждой стране.

Инфляция и рост стоимости жизни были самой распространенной причиной детского голода в 11 из 16 стран, достигнув 70% в Бангладеш. Но богатые страны, такие как Канада (68%), Австралия (66%) и Великобритания (66%), также среди причин назвали рост цен.

Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.