Инфляция в 2023 году не будет превышать 8−9%, — премьер Сегодня 17:02

Инфляция в 2023 году не будет превышать 8−9%, — премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что в 2023 году инфляция не будет превышать 8−9%.

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент Укринформа.

«Нам удалось в 2023 году развернуть ситуацию, и мы имеем инфляцию на уровне 8−9%. По году будем видеть, но я убежден, что она не будет выше. У нас есть 40 миллиардов золотовалютных запасов в резерве. Это рекорд в нашей истории. Дефицит бюджета все еще остается 20%, но мы нашли, как его компенсировать», — заявил Шмыгаль.

По его словам, если в прошлом году международные партнеры выделили Украине 32 млрд долл. грантов и льготных кредитов, в этом году ожидается получить 42 млрд долл. прямого бюджетного финансирования — это без военной поддержки и без других гуманитарных взносов от стран-партнеров.

«Мы понимаем, что в этом году мы получим рост ВВП в пределах 3% и более. Мы над этим работаем вместе, чтобы так и произошло. Наблюдаем постепенное возобновление темпов производства», — сказал премьер-министр.

Он также напомнил, что в прошлом году падение экономики составило почти 30%, Украина потеряла 35% импорта, инфляция была на уровне 26%, производство упало почти на 37%, дефицит бюджета достиг почти 20%.

Справка Finance.ua:

в конце июля Нацбанк Украины снова улучшил прогноз инфляции на этот год с 14,8% до 10,6%, однако на прошлой неделе заявил о планах дальнейшего его пересмотра в сторону снижения;

в 2022 году инфляция выросла до 26,6% с 10% в 2021 году, базовая инфляция — до 22,6% с 7,9%.



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Укрінформ По материалам:

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