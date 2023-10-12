Инфляция в 2023 году не будет превышать 8−9%, — премьер — Finance.ua
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Инфляция в 2023 году не будет превышать 8−9%, — премьер

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Инфляция в 2023 году не будет превышать 8−9%, — премьер
Инфляция в 2023 году не будет превышать 8−9%, — премьер
Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что в 2023 году инфляция не будет превышать 8−9%.
Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент Укринформа.
«Нам удалось в 2023 году развернуть ситуацию, и мы имеем инфляцию на уровне 8−9%. По году будем видеть, но я убежден, что она не будет выше. У нас есть 40 миллиардов золотовалютных запасов в резерве. Это рекорд в нашей истории. Дефицит бюджета все еще остается 20%, но мы нашли, как его компенсировать», — заявил Шмыгаль.
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По его словам, если в прошлом году международные партнеры выделили Украине 32 млрд долл. грантов и льготных кредитов, в этом году ожидается получить 42 млрд долл. прямого бюджетного финансирования — это без военной поддержки и без других гуманитарных взносов от стран-партнеров.
«Мы понимаем, что в этом году мы получим рост ВВП в пределах 3% и более. Мы над этим работаем вместе, чтобы так и произошло. Наблюдаем постепенное возобновление темпов производства», — сказал премьер-министр.
Он также напомнил, что в прошлом году падение экономики составило почти 30%, Украина потеряла 35% импорта, инфляция была на уровне 26%, производство упало почти на 37%, дефицит бюджета достиг почти 20%.

Справка Finance.ua:

  • в конце июля Нацбанк Украины снова улучшил прогноз инфляции на этот год с 14,8% до 10,6%, однако на прошлой неделе заявил о планах дальнейшего его пересмотра в сторону снижения;
  • в 2022 году инфляция выросла до 26,6% с 10% в 2021 году, базовая инфляция — до 22,6% с 7,9%.
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По материалам:
Укрінформ
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