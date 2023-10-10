Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 7,1% — Госстат — Finance.ua

Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 7,1% — Госстат Сегодня 10:43 — Недвижимость

Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 7,1% — Госстат

Потребительские цены в Украине в сентябре 2023 года выросли на 0,5% после снижения на 1,4% в августе и 0,6% в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

В сентябре-2022 зафиксирована инфляция 1,9%, поэтому в годовом исчислении по итогам сентября-2023 она снизилась до 7,1% с 8,6% по итогам августа и 11,3% - по итогам июля.

Госстат в сентябре зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,9% после двух месяцев ее нахождения на нулевом уровне.

Учитывая, что в сентябре-2022 базовая инфляция составила 2,4%, в годовом исчислении по итогам сентября-2023 она также снизилась до 8,4% с 10,0% по итогам августа и 12,3% - по итогам июля.

С начала текущего года инфляция в стране составила 3,0%, базовая — 4,1%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. Больше всего (на 9,7%) подешевели овощи. На 5,1−0,4% снизились цены на фрукты, продукты переработки зерновых, рис, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время, на 12,3% подорожали яйца, на 1,3−0,5% выросли цены на масло, сахар, мясо и мясопродукты, сало, хлеб, молоко.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в том числе обувь — на 8,2%, одежда — на 7,6%.

Цены на транспорт выросли на 2,2% в основном из-за подорожания горючего и смазочных масел на 4,9%. В то же время на 3,2% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Услуги образования подорожали на 9,9%, а именно среднего — на 13,9%, высшего — на 11,5%, дошкольного — на 5,4%.

Как сообщалось, в конце июля Нацбанк Украины снова улучшил прогноз инфляции на этот год с 14,8% до 10,6%, однако на прошлой неделе заявил о планах дальнейшего его пересмотра в сторону снижения.

В 2022 году инфляция выросла до 26,6% с 10% в 2021 году, базовая инфляция — до 22,6% с 7,9%.

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