НБУ объяснил более быстрое замедление инфляции: что будет с ценами в Украине — Finance.ua

НБУ объяснил более быстрое замедление инфляции: что будет с ценами в Украине Сегодня 21:03 — Личные финансы

НБУ объяснил более быстрое замедление инфляции: что будет с ценами в Украине

В сентябре 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,1%, что существенно ниже июльского прогноза Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Более быстрое замедление инфляции обусловливалось, прежде всего, большим предложением продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового урожая, а также лучшими урожаями зерновых и масличных, в том числе на фоне более быстрой их уборки. Эти факторы в условиях ограниченных экспортных возможностей влияли на стоимость как сырых, так и обработанных продуктов питания», — объясняют в Нацбанке.

Темпы роста цен на сырые продукты питания

Основной вклад в замедление инфляции сырых продуктов питания имело удешевление фруктов. Так, цены на арбузы и виноград снижались благодаря увеличению объемов производства, бананам и цитрусовым — вследствие падения внешних цен.

Рост цен на яблоки замедлился благодаря лучшему, чем в прошлом году, урожаю. Сохранение значительных темпов падения цен на овощи было обусловлено хорошими урожаями большинства видов благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов производства отдельными регионами.

Дешевели крупы и мука, отражая низкие экспортные цены и увеличение производства.

Рост административно регулируемых цен

Подорожание алкогольных напитков в очередной раз притормозило благодаря более медленному росту производственных затрат на фоне давления со стороны теневого предложения.

Мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию. В то же время несколько ускорился рост цен на транспортные услуги, учитывая возобновление подорожания топлива.

Цены на топливо

Топливо в сентябре дорожало на фоне роста мировых цен на нефть и истощения запасов топлива, закупленного до июльского повышения акциза.

Базовая инфляция в сентябре снизилась до 8,4% г/г с 10,0% г/г в августе.

Подорожание обработанных продовольственных товаров и дальше замедлялось (до 10,6% г/г). Такая динамика объясняется дальнейшим снижением давления со стороны расходов бизнеса, прежде всего, на пищевое сырье, оптимизацией производственных и логистических цепочек, а также улучшением инфляционных и курсовых ожиданий.

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«Потребительская инфляция замедлялась быстрее, чем ожидалось. Базовая инфляция также была несколько ниже прогноза НБУ, обнародованного в Инфляционном отчете за июль. Такой ценовой динамике способствовало расширение предложения продуктов питания, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. Весомую роль в сдерживании инфляционного давления и улучшении ожиданий сыграли меры НБУ по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка», — отметили в НБУ.

Прогноз НБУ

Под влиянием указанных факторов потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза НБУ. Однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным.

Для удержания умеренной инфляции НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке.

Эти и другие факторы будут учитываться при очередном пересмотре макропрогноза в октябре 2023 года.

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