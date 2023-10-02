В Минэкономики назвали факторы, влияющие на инфляцию — Finance.ua

В Минэкономики назвали факторы, влияющие на инфляцию Сегодня 20:01 — Казна и Политика

В Минэкономики назвали факторы, влияющие на инфляцию

На уровень инфляции в Украине влияет главным образом сокращение спроса со стороны населения. Увеличение предложения летом привело к падению цен.

Об этом свидетельствует обзор инфляции Минэкономики

Как отмечается в обзоре, в августе 2023 года благодаря существенному поступлению на рынок нового урожая при относительной неизменности других факторов произошло падение внутренних цен (на 1,4%). Это обеспечило возврат темпов годовой инфляции к однозначным числам — 8,6%.

«Можно считать, что после первых месяцев войны условия формирования потребительских цен стабилизировались и сейчас определяются преимущественно последствиями падения совокупного спроса и фактически сохранением превалирования действия этого фактора над другими», — считают в министерстве.

По данным Минэкономики, к этому добавляется фиксация тарифов на коммунальные услуги и регулирование цен на некоторые товары. На цены также оказывает влияние стабильный курс гривны , обеспеченный ограничениями НБУ и значительной финансовой помощью от внешних партнеров.

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«Вследствие этого, во-первых, практически нивелируется вероятное давление внешних цен, во-вторых, не столь ощутимо давление стоимостной составляющей в ценах производителей (которая максимально чувствительна к последствиям разрушения инфраструктуры) на потребительские цены, и, в-третьих, не формируются факторы искусственного ажиотажа всякий раз, когда перманентно возникают шоковые ситуации на некоторых сегментах рынка», — добавили в министерстве.

По данным Минэкономики, в течение августа динамика потребительских цен формировалась преимущественно чисто сезонными факторами предложения на фоне стабильности обменного курса гривны и отсутствия значительных шоков по любым направлениям влияния, в т. ч. и административного происхождения.

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«В настоящее время ожидается сохранение влияния достаточных объемов предложения в сегменте продовольственных товаров на фоне определенного ситуативного сезонного роста спроса в некоторых сегментах, что, в любом случае, не окажет практического влияния на общий тренд замедления годового темпа инфляции», — говорится в обзоре.

Инфляция в августе

Как отметили в Минэкономики, в августе 2023 года второй месяц подряд на потребительском рынке наблюдалась дефляционная тенденция: по данным Госстата, цены снизились на 1,4% (в предыдущем месяце — на 0,6%), что стало наибольшим снижением цен за 20 лет (больше, чем в этом месяце, цены снижались только в августе 2003 года — на 1,7%).

Общий же темп с начала года сократился до уровня максимально приближенного к показателям инфляционной динамики и целей мирного времени (в целом за восемь месяцев 2023 года цены выросли лишь на 2,5%, а годовые темпы замедлились до однозначных чисел — 8,6%).

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Такие темпы инфляции остаются не только сопоставимыми, но и существенно ниже, чем в некоторых европейских странах, чьи экономики не испытывают никаких шоков войны (по данным Евростата в августе с.г. потребительская инфляция в годовом исчислении в Венгрии составила 14,2%, Чехии — 10,1%, Словакии — 9,6%).

«То есть за время войны, несмотря на перманентные разрушительные шоки в результате вооруженной российской агрессии, экономика Украины фактически стабилизировала систему внутренних и внешних отношений между субъектами экономической деятельности, в т. ч. это касается и динамики потребительских цен», — говорится в обзоре.

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