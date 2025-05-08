Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика)

В 2024 году ЕС экспортировал в Украину товаров на сумму 42,8 млрд евро и импортировал на 24,5 млрд евро, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро. Об этом пишет Евростат.

По сравнению с 2023 годом это увеличение экспорта и импорта на 9,4% и 7,0% соответственно.

Основными экспортными товарами были:

минеральное топливо (6,8 млрд евро),

электромашины (4,3 млрд евро)

и машины (4,2 млрд евро).

По сравнению с 2021 годом экспорт минерального топлива вырос больше (на 4,1 млрд евро), поскольку предыдущий импорт этого топлива в Украину из россии и беларуси сократился и был частично заменен импортом из ЕС.

Ключевыми группами товаров, импортируемыми из Украины в 2024 году, были:

сельскохозяйственная продукция, такая как зерновые, стоимостью 4,4 млрд евро,

животные или растительные жиры и масла (3,1 млрд евро),

масличные семена и сопутствующие продукты (2,5 млрд евро).

По сравнению с 2021 годом импорт зерновых культур увеличился на 2,7 млрд евро, животных или растительных жиров и масел — на 1,0 млрд евро, а масличных семян и сопутствующих продуктов — на 1,1 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.