Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика)

Казна и Политика
20
Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика)
Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика)
В 2024 году ЕС экспортировал в Украину товаров на сумму 42,8 млрд евро и импортировал на 24,5 млрд евро, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро. Об этом пишет Евростат.
По сравнению с 2023 годом это увеличение экспорта и импорта на 9,4% и 7,0% соответственно.
Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика)
Основными экспортными товарами были:
  • минеральное топливо (6,8 млрд евро),
  • электромашины (4,3 млрд евро)
  • и машины (4,2 млрд евро).
По сравнению с 2021 годом экспорт минерального топлива вырос больше (на 4,1 млрд евро), поскольку предыдущий импорт этого топлива в Украину из россии и беларуси сократился и был частично заменен импортом из ЕС.
Ключевыми группами товаров, импортируемыми из Украины в 2024 году, были:
  • сельскохозяйственная продукция, такая как зерновые, стоимостью 4,4 млрд евро,
  • животные или растительные жиры и масла (3,1 млрд евро),
  • масличные семена и сопутствующие продукты (2,5 млрд евро).
Что страны ЕС больше всего экспортировали в Украину в 2024 году (инфографика)
По сравнению с 2021 годом импорт зерновых культур увеличился на 2,7 млрд евро, животных или растительных жиров и масел — на 1,0 млрд евро, а масличных семян и сопутствующих продуктов — на 1,1 млрд евро.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems