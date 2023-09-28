Какие продукты и услуги в Украине подорожали больше всего в результате инфляции — Finance.ua

Какие продукты и услуги в Украине подорожали больше всего в результате инфляции
Согласно данным, опубликованным на сайте Государственной службы статистики Украины, в июле 2023 года инфляция замедлилась до 11,3%, что на 1,5% ниже июньского показателя и на 4% майского.
В то же время, по последним данным Госстата за год показатель инфляции достиг 8,6%. Для сравнения, в 2022 году инфляция на потребительском рынке составила 26,6%.
Как изменилась ситуация по сравнению с 2022 годом и на какие продукты, товары и услуги цены увеличились за последний год, рассказываем далее в материале.
На сколько поднялись цены в 2022 году
Согласно официальной информации на сайте Государственной службы статистики Украины, в 2022 году (по сравнению с декабрем 2021 года) цены на товары и услуги выросли на:
— 31,8% (стоимость и обслуживание автотранспорта);
— 26,6% (пищевые продукты и безалкогольные напитки);
— 17,4% (алкогольные напитки и табачные изделия);
— 16,1% (предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья);
— 14,1% (образовательные услуги);
— 10,9% (цены в сфере отдыха и культуры);
— 5,1% (стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов горючего).
Уровень инфляции и цены в 2023 году
Замедление уровня инфляции до 8,6% не отменяет удорожание стоимости товаров и услуг. Так, в августе (по отношению к ценам августа 2022 года) цены выросли на:
— рестораны и гостиницы (18,0%);
— табачные изделия (17,4%);
— жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива (14,2%);
— здравоохранение (11,5%);
— образование (9,8%);
— пищевые продукты и безалкогольные напитки (8,4%);
— алкогольные напитки (7,4%);
— бытовую технику и вещи домашнего обихода (7,0%);
— связь (5,2"%);
— транспорт и его обслуживание (4,2%);
— отдых и культуру (3,7%).
В то же время на одежду и обувь цены, наоборот, снизились на 1,2%.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Поделиться новостью