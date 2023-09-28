Какие продукты и услуги в Украине подорожали больше всего в результате инфляции — Finance.ua

Какие продукты и услуги в Украине подорожали больше всего в результате инфляции Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какие продукты и услуги в Украине подорожали больше всего в результате инфляции

Согласно данным, опубликованным на сайте Государственной службы статистики Украины, в июле 2023 года инфляция замедлилась до 11,3%, что на 1,5% ниже июньского показателя и на 4% майского.

В то же время, по последним данным Госстата за год показатель инфляции достиг 8,6%. Для сравнения, в 2022 году инфляция на потребительском рынке составила 26,6%.

Как изменилась ситуация по сравнению с 2022 годом и на какие продукты, товары и услуги цены увеличились за последний год, рассказываем далее в материале.

На сколько поднялись цены в 2022 году

Согласно официальной информации на сайте Государственной службы статистики Украины, в 2022 году (по сравнению с декабрем 2021 года) цены на товары и услуги выросли на:

— 31,8% (стоимость и обслуживание автотранспорта);

— 26,6% (пищевые продукты и безалкогольные напитки);

— 17,4% (алкогольные напитки и табачные изделия);

— 16,1% (предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья);

— 14,1% (образовательные услуги);

— 10,9% (цены в сфере отдыха и культуры);

— 5,1% (стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов горючего).

Уровень инфляции и цены в 2023 году

Замедление уровня инфляции до 8,6% не отменяет удорожание стоимости товаров и услуг. Так, в августе (по отношению к ценам августа 2022 года) цены выросли на:

— рестораны и гостиницы (18,0%);

— табачные изделия (17,4%);

— жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива (14,2%);

— здравоохранение (11,5%);

— образование (9,8%);

— пищевые продукты и безалкогольные напитки (8,4%);

— алкогольные напитки (7,4%);

— бытовую технику и вещи домашнего обихода (7,0%);

— связь (5,2"%);

— транспорт и его обслуживание (4,2%);

— отдых и культуру (3,7%).

В то же время на одежду и обувь цены, наоборот, снизились на 1,2%.

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