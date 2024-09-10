Вышедшие из рф западные компании понесли большие потери — Bloomberg Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Вышедшие из рф западные компании понесли большие потери — Bloomberg

Западные компании, вышедшие с рынка россии сразу после полномасштабного вторжения в Украину, понесли большие потери.

Об этом сообщает Bloomberg

В начале марта 2022 года McDonald’s сначала продолжал работать в россии, однако временно закрыл рестораны в Украине из соображений безопасности. Компания непосредственно владела почти всеми своими 850 ресторанами в россии — только около 15% были франчайзинговыми. На долю россии приходится около 7% мирового дохода сети или примерно 1,6 миллиарда долларов.

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Хотя McDonald’s объявил о финансовой поддержке Украины, его молчание о деятельности в россии привело к распространению хэштега #BoycottMcDonald's в социальных сетях. Впоследствии это давление распространилось и на Coca-Cola.

8 марта McDonald’s и Coca-Cola объявили, что останавливают свой российский бизнес.

Закрытие в россии дорого стоило компаниям, однако тогда они считали, что бизнес может возобновиться. Впоследствии война обострилась, российские войска совершали преступления против гражданского населения, а США и союзники ввели санкции против рф. Тогда правление McDonald’s пришли к выводу, что бизнес в россии окончен. Они решили пойти на радикальный шаг и полностью продать российские компании.

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Выход McDonald’s из россии создавал нравственные и деловые дилеммы. Остаться означало бы платить налоги российскому правительству, косвенно поддерживать войну. Ведение бизнеса в россии помешало бы репутации бренда в глазах миллионов клиентов. А ведение бизнеса в экономике с жесткими санкциями было бы рискованным.

Но компания пострадала не только финансово, но и стратегически. российский бренд-имитатор легко завладел концепцией, активами и системами McDonald’s, создававшимися десятилетиями.

Другим западным компаниям, продавшим бизнес россиянам, не повезло, поскольку их торговые марки были украдены или скомпрометированы.

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К примеру, в марте 2022 года Levi Strauss & Co. временно прекратила деятельность в россии. Через два месяца она решила уйти с рынка россии, продав свой ассортимент местному партнеру по франшизе, сменившему бренд нескольких магазинов на JNS с подобным красным логотипом. В Levi’s заявили, что не поставляли джинсы в россию с начала войны, но JNS все еще продает Levi’s онлайн.

Pizza Hut Yum! Brands Inc. объявила о приостановлении деятельности в россии в марте 2022 года. В июле компания передала российский бизнес местному покупателю, переименовавшему торговые точки на Pizza H или Pizza N.

Еще одним таким примером является Starbucks Corp., которая остановила работу в россии в начале марта 2022 года. Через два месяца она объявила, что покинет страну. В июле следующего года пропутинский российский рэп-исполнитель Тимати объединился с предпринимателем Антоном Пинским, чтобы купить бизнес за 6 миллионов долларов. Два владельца начали снова открывать кофейни летом 2022 года под новым брендом Stars Coffee. Их логотип очень похож на оригинальный, но на русалку, изображенную на лого, они надели кокошник.

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Однако в течение года западным компаниям стало уже почти невозможно продать свой бизнес, даже россиянам по сниженной цене. Активы иностранных компаний, пытавшихся договориться об упорядоченной продаже, арестовывались. В апреле 2023 года путин подписал указ, позволявший государству взять под временный контроль активы компаний или физических лиц из недружественных стран. В результате пострадали компании Carlsberg, Danone и другие.

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