россия купила 300 кг долларов у африканской Руанды — Finance.ua
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россия купила 300 кг долларов у африканской Руанды

Мир
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россия купила 300 кг долларов у африканской Руанды
россия купила 300 кг долларов у африканской Руанды
россия купила у африканской Руанды наличные доллары на $29,21 млн. Вся сумма была куплена в рамках одного соглашения в январе 2024 года — вес партии почти 300 кг.
Продавцом выступило министерство обороны Руанды, а покупателем — «рособоронэкспорт», являющийся единственным государственным посредником торговли продукцией военного назначения.
Это следует из закрытых данных российской таможенной статистики, передает The Moscow Times.
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Согласно таможенной декларации, в поставке были банкноты номиналом $100, а их общий вес составил 292,1 кг.
Отмечается, что это небольшая часть наличных денег, ввезенных в россию после того, как США и Европейский Союз в марте 2022 года запретили поставлять в страну свои банкноты.
Как писало со ссылкой на российские таможенные данные агентство Reuters, только за два с половиной года полномасштабной войны рф против Украины в россию было импортировано около 2,3 млрд наличных долларов и евро.
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Основные поставки долларовых банкнот шли через Турцию и ОАЭ. При этом страна происхождения более половины партий в статистике не указана.
Импортом в россию наличных занималась компания «Аэро-трейд», которая управляет магазинами duty-free в аэропортах пяти российских городов. Эта компания оказалась связанной с владельцем других крупных сетей duty-free Аразом Мехдиевым, который по совместительству является зятем Ильгама Рагимова — однокурсника президента россии владимира путина.
«Аэро-трейд» обеспечивала поступление наличных весь 2023 г. вплоть до 18 января 2024 года, следует из данных таможни. В этот день она поставила банкноты эквивалентом $20 млн и 20 млн евро. Поставки прекратились через месяц после того, как США пригрозили штрафами учреждениям, которые помогают россии обходить санкции.
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«рособоронэкспорт» приобрел у Руанды наличные деньги через пять дней после этого — 23 января. С тех пор по меньшей мере до 30 апреля долларовые банкноты в россию не ввозились, следует из данных таможенной статистики. До санкций доллары и евро в россию ввозили российские банки.
По материалам:
Фінансовий клуб
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