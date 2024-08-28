Недавние санкции США уже ударили по российскому финсектору — глава НБУ Сегодня 15:15 — Мир

Недавние санкции США уже ударили по российскому финсектору — глава НБУ

Недавние санкции США, введенные накануне Дня Независимости, уже дают свои первые результаты. Они стали особенно ощутимыми для финансового сектора рф.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

США применили персональные санкции к 400 физических и юридических лиц — российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие).

В этот список партнеры включили сразу три российские компании — одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ІТ-решений для банков и финансового сектора:

«Диасофт» — один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка рф, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

«ЦФТ» — один из крупнейших провайдеров ІТ-услуг для финсектора в рф, сотрудничает с центробанком рф, является разработчиком российской платежной системы «Золотая Корона»;

АТОЛ — поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связанный с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

«Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему „Золотая Корона“», — сообщил Пышный.

По информации банков, приостановка сотрудничества обусловлена ​​дополнительными проверками по поводу связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций.

Напомним, Белый дом предупреждает страны, торгующие с россией, о риске попасть во вторичные санкции, если они позволят российским банкам открывать местные филиалы для финансирования поставок товаров для российского ВПК.

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