Санкции дают свои плоды: Bloomberg назвало проблемы рф, которые могут ее уничтожить Сегодня 17:33

Санкции дают свои плоды: Bloomberg назвало проблемы рф, которые могут ее уничтожить

Западные санкции против россии принесли немало неприятностей российскому бизнесу. Одна из главных проблем — проведение платежей.

Bloomberg пишет, что проблемы с банками могут разрушить торговлю россии с немногочисленными нынешними экономическими партнерами.

Торговля с Китаем и Турцией

В 2023 году объем торговли с Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов, но Пекин не готов идти на большие жертвы ради россии. Во многих случаях соглашения с Китаем возможны только через агентов в бывших советских республиках, что не позволяет юаням попадать в рф.

При этом банки Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии обрабатывают дольше расчеты для логистических компаний и все чаще отказывают.

Криптовалютные расчеты через Гонконг становятся все более популярными, но и в этом случае приходится пользоваться услугами посредников в Узбекистане или Казахстане. Компании из рф даже пытались использовать бартерные сделки или валютные свопы с импортерами в тех же банках.

В то время как платежи с Китаем являются самой большой проблемой для москвы, россияне сталкиваются с аналогичными трудностями в Турции. Ситуация там менее плачевна, потому что только часть банков отказались от сделок с россией. Торговля с Турцией также ведется в основном в рублях, а доля турецкого экспорта выросла на 50% в первом полугодии.

Счета в рупиях

В Индии давление на банки из-за угрозы санкций осложняется тем, что рупия не является полностью конвертируемой. После вторжения россии в Украину товарооборот между странами резко возрос, что позволило москве накопить на счетах в Индии миллиарды.

Чтобы россия могла использовать эти деньги, Резервный банк Индии в июле 2022 г. разработал правила, согласно которым средства можно инвестировать в проекты или местные ценные бумаги, а также корректировать покупки товаров и услуг на будущую дату. россия обычно закупает у Индии смартфоны и другие электротовары, химикаты и фармацевтику, продукты питания, сельскохозяйственные инструменты и текстиль.

РБИ подчеркнул, что эти инвестиции будут регулироваться руководящими принципами и лимитами, что свидетельствует о том, что он не хочет устанавливать специальные правила для россии. При этом на инвестиции распространяются сроки блокировки, и они не подлежат передаче, что усложняет их ликвидацию россией.

При этом нефть, основной экспорт россии в Индию, в основном оплачивается дирхамами ОАЭ, но также используют доллары и евро, а некоторые частные нефтеперерабатывающие компании используют юани.

Главная проблема

Задержки при проведении трансграничных платежей составляют в среднем 10−16 дней.

Александр Потавин, аналитик «Финам», отметил, что Банк россии «сейчас поощряет использование криптовалюты», чтобы обойти западные санкции и облегчить перевод валюты за границу.

«Сложности с платежами между странами усугубляют ситуацию, прежде всего с импортом», — говорит Наталья Зубаревич, специалист по российским регионам. «Потребительский рынок в россии становится и будет становиться хуже, а импорт комплектующих будет постепенно ухудшаться».

Первый заместитель председателя Центробанка рф Владимир Чистюхин заявил, что отсутствие «нормальных платежей» за товары будет «означать смерть для нашей страны, которая зависит от экспорта и импорта».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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