российским компаниям все труднее проводить платежи с Китаем — Reuters Сегодня 12:47 — Мир

российским компаниям все труднее проводить платежи с Китаем — Reuters

Некоторые российские компании сталкиваются с увеличением задержек и растущими расходами по платежам с торговыми партнерами в Китае, оставляя транзакции на десятки миллиардов юаней в подвешенном состоянии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников.

Отмечается, что российские компании и официальные лица в течение нескольких месяцев указывают на задержки транзакций после того, как китайские банки ужесточили соответствие требованиям после угроз Запада вторичными санкциями за отношения с россией.

По словам источников, проблема обострилась в августе: государственные банки Китая массово прекращают операции с россией, а платежи на миллиарды юаней задерживаются.

Китай является крупнейшим торговым партнером россии, и на него приходилась треть российской внешней торговли в прошлом году. КНР поставляет такие товары как важное промышленное оборудование и потребительские товары, которые помогают россии выдерживать санкции со стороны Запада.

Читайте также Казахстанский банк приостановил переводы через платежную систему рф

Также Китай обеспечивает прибыльный рынок для многих товаров российского экспорта, на которые полагается официальный Пекин, от нефти и газа до сельскохозяйственной продукции.

После того как в июне Министерство финансов США пригрозило вторичными санкциями банкам в Китае и в других странах за сотрудничество с россией, китайские банки начали занимать очень жесткую позицию в отношении транзакций из россии.

«В тот момент прекратились все трансграничные платежи в Китай. Мы нашли решение, но это заняло около трех недель, что очень долго, и за это время объемы торговли резко упали», — рассказал источник.

Собеседники отмечают, что одно из рабочих решений состоит в том, чтобы покупать золото, перевезти его в Гонконг и продать там, положив наличные деньги на счет в местном банке.

Также некоторые российские компании использовали цепи посредников в третьих странах для обработки своих транзакций и обхода проверок соответствия, проводимых китайскими банками.

Читайте также Банки ОАЭ прекратили принимать платежи из россии

Как следствие, затраты на обработку транзакций выросли до 6% транзакционных платежей, в то время как раньше они были почти нулевые.

Согласно официальным таможенным данным Китая, двусторонняя торговля между россией и КНР выросла на 1,6% до 137 миллиардов долларов США в первой половине 2024 года после достижения рекордного уровня в 240 миллиардов долларов в 2023 году.

При этом, согласно официальной статистике Китая, российский импорт из КНР в январе-июле 2024 года упал более чем на 1% до 62 миллиардов долларов США из-за проблем с оплатой товаров.

Центральный банк россии прогнозирует, что в текущем году общий импорт страны со всего мира упадет на 3%.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.