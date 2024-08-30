российским компаниям все труднее проводить платежи с Китаем — Reuters
Некоторые российские компании сталкиваются с увеличением задержек и растущими расходами по платежам с торговыми партнерами в Китае, оставляя транзакции на десятки миллиардов юаней в подвешенном состоянии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников.
Отмечается, что российские компании и официальные лица в течение нескольких месяцев указывают на задержки транзакций после того, как китайские банки ужесточили соответствие требованиям после угроз Запада вторичными санкциями за отношения с россией.
По словам источников, проблема обострилась в августе: государственные банки Китая массово прекращают операции с россией, а платежи на миллиарды юаней задерживаются.
Китай является крупнейшим торговым партнером россии, и на него приходилась треть российской внешней торговли в прошлом году. КНР поставляет такие товары как важное промышленное оборудование и потребительские товары, которые помогают россии выдерживать санкции со стороны Запада.
Также Китай обеспечивает прибыльный рынок для многих товаров российского экспорта, на которые полагается официальный Пекин, от нефти и газа до сельскохозяйственной продукции.
После того как в июне Министерство финансов США пригрозило вторичными санкциями банкам в Китае и в других странах за сотрудничество с россией, китайские банки начали занимать очень жесткую позицию в отношении транзакций из россии.
«В тот момент прекратились все трансграничные платежи в Китай. Мы нашли решение, но это заняло около трех недель, что очень долго, и за это время объемы торговли резко упали», — рассказал источник.
Собеседники отмечают, что одно из рабочих решений состоит в том, чтобы покупать золото, перевезти его в Гонконг и продать там, положив наличные деньги на счет в местном банке.
Также некоторые российские компании использовали цепи посредников в третьих странах для обработки своих транзакций и обхода проверок соответствия, проводимых китайскими банками.
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Как следствие, затраты на обработку транзакций выросли до 6% транзакционных платежей, в то время как раньше они были почти нулевые.
Согласно официальным таможенным данным Китая, двусторонняя торговля между россией и КНР выросла на 1,6% до 137 миллиардов долларов США в первой половине 2024 года после достижения рекордного уровня в 240 миллиардов долларов в 2023 году.
При этом, согласно официальной статистике Китая, российский импорт из КНР в январе-июле 2024 года упал более чем на 1% до 62 миллиардов долларов США из-за проблем с оплатой товаров.
Центральный банк россии прогнозирует, что в текущем году общий импорт страны со всего мира упадет на 3%.
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