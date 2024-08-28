Банки ОАЭ прекратили принимать платежи из россии — Finance.ua

Банки ОАЭ прекратили принимать платежи из россии Сегодня 15:32 — Фондовый рынок

Банки ОАЭ прекратили принимать платежи из россии

Банки Объединенных Арабских Эмиратов с начала августа отклоняют оплату российскими компаниями электронных компонентов и потребительской электроники из Китая.

Работу цепочки платежей усложнили риски вторичных санкций, пишет Коммерсантъ со ссылкой на информацию от участников рынка.

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Операции отклоняют в тех случаях, когда оплачиваемая продукция не поступает в ОАЭ. российские организации использовали компании в этой стране как способ перевести деньги китайским фирмам, но сами товары напрямую направлялись в россию.

Платежи через ОАЭ были выгодны из-за низкой комиссии. По информации издания, блокировку инициирует китайская сторона.

«Через каналы поставок в ОАЭ в рф проходит около 10−20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%», — рассказал один из участников рынка.

По мнению аналитиков, к концу 2024 года в россии может возникнуть дефицит потребительской техники и компонентов, которые оплачивались через эти страны, а цены могут вырасти на 5−10%.

НВ По материалам:

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