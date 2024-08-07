Иностранные банки блокируют платежи украинских компаний из прифронтовых регионов — Finance.ua

Иностранные банки блокируют платежи украинских компаний из прифронтовых регионов Сегодня 12:02 — Финтех и Карты

Иностранные банки блокируют платежи украинских компаний из прифронтовых регионов

Национальный банк Украины рекомендует украинским банкам способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных на территории областей Украины, частично оккупированных российской федерацией.

Об этом говорится в письме банкам и банковским ассоциациям.

Национальный банк сообщил об обращении от украинских компаний и бизнес-ассоциаций по поводу блокирования/отказя иностранных банков, прежде всего европейских, от проведения платежей в/из Украины по внешнеэкономическим контрактам.

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В письме отмечено, что иностранные банки блокируют операции с участием юридических лиц, зарегистрированных на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, независимо от того, находится ли соответствующий населенный пункт под временной оккупацией российской федерации или под контролем Украины.

Это объясняется тем, что у иностранных банков нет достоверного источника данных о статусе таких территорий Украины.

Поэтому необходима дополнительная коммуникация украинских банков по этому вопросу с иностранными банками.

«В основном иностранные банки не детализируют основание для блокирования/отказа со ссылкой на требования их внутренней политики и процедур комплаенса. По мнению Национального банка, невыполнение платежа может быть связано с санкционными ограничениями (в частности, секторальными санкциями Европейского Союза относительно неподконтрольных Правительству Украины территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях), а также требованиями международных стандартов и национального законодательства других стран по вопросам финансового мониторинга, управления рисками и т. д. Считаем, что такой де-рискинг со стороны иностранных банков в отношении украинских субъектов хозяйствования необоснован», — говорится в письме НБУ.

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Национальный банк напоминает, что с целью устранения препятствий при проведении расчетов по внешнеэкономическим договорам разработаны и доступны следующие ресурсы для осуществления иностранными банками комплаенс-проверок:

— англоязычная целевая страница Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (далее — Минреинтеграции), содержащая, в частности, перечень собственно временно оккупированных населенных пунктов Украины (в разрезе областей и районов) в структурированном формате xlsx, который упрощает интеграцию в банковские системы. Минреинтеграции оперативно обновляет целевую страницу и работает над ее усовершенствованием, в частности, о возможности загрузки пользователями справки на английском языке о статусе определенного населенного пункта;

— на официальном веб-сайте Европейской комиссии опубликованы обновленные вопросы-ответы*, касающиеся выполнения регламентов Совета ЕС по санкционным ограничениям относительно временно оккупированных территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины (далее — разъяснение DG FISMA), в которых, в частности, указано о подконтрольности Правительства Украины г. Запорожье и Херсон и гиперссылки на целевую страницу Минреинтеграции.

С целью информирования иностранных банков об указанных выше ресурсах для минимизации рисков блокирования средств/отказа в проведении операции Национальный банк рекомендует банкам, которые обслуживают клиентов, зарегистрированных на территории областей Украины, частично оккупированных российской федерацией, или которые сталкиваются с проблемами при расчетах по внешнеэкономическими контрактами, осуществлять коммуникацию с привлеченными иностранными банками (банком-корреспондентом и/или обслуживающим банком контрагента клиента) относительно:

— перед инициированием платежа — провести предварительную коммуникацию с уполномоченным подразделением соответствующего банка-партнера (доступными средствами электронной связи) для объяснения содержания операции и предоставления дополнительной информации / документов относительно украинской компании / платежа (при необходимости) с учетом разъяснения DG FISMA;

— детализация платежных сообщений — что касается исходных платежей следует указывать в соответствующих полях платежного сообщения исчерпывающую информацию о подконтрольности Украине населенного пункта, где зарегистрирован клиент-плательщик, ссылка на разъяснение DG FISMA и на целевую страницу Минреинтеграции (для проверки иностранным банком соответствующей информации); по платежам в пользу украинского клиента — предоставлять клиенту аналогичные инструкции по дальнейшей коммуникации его контрагента с обслуживающим банком и банком-корреспондентом;

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— в случае блокирования средств по платежной операции клиента / в пользу клиента — обратиться в банк, который заблокировал платеж, для выяснения оснований отказа и согласования объема дополнительных мер / информации, необходимых иностранному банку для его проведения.

В письме также говорится, что банки должны в месячный срок проинформировать Национальный банк о результатах принятых мер (включая перечень соответствующих клиентов, привлеченных банков, выявленных оснований для блокирования/отказа, статус принятого иностранным банком решения о проведении платежа/пересмотра принятых мер), а также проблемные вопросы, выявленные во время коммуникации с банками-партнерами, и предложения по возможным путям их решения.

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