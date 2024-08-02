НБУ оценивает стоимость импорта электричества в $1 миллиард в год — Finance.ua

НБУ оценивает стоимость импорта электричества в $1 миллиард в год Сегодня 17:37 — Казна и Политика

НБУ оценивает стоимость импорта электричества в $1 миллиард в год

Импорт э/э благодаря интегрированности с европейской энергосистемой позволит частично сократить дефицит собственных мощностей. Однако цена импортной э/э выше внутренней, а ежегодная стоимость такого импорта составит около 1 млрд дол.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины.

В отчете отмечается, что дальнейшие разрушения и увеличение дефицита являются значительным негативным риском прогноза.

В случае реализации этого риска темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии, а рост цен — выше из-за увеличения затрат вследствие использования более дорогих источников энергоснабжения.

«В то же время более быстрое восстановление части энергогенерации и введение в действие новых мощностей, в частности расширение возможностей сектора ВИЭ и/или установка мобильных газовых установок, сократят дефицит э/э и являются положительным риском прогноза», — отметили в НБУ.

Другим положительным риском прогноза НБУ является расширение максимальных мощностей импорта э/э (с текущих 1.7 ГВт) и активное участие предприятий в самообеспечении автономными источниками э/э и/или расширении импорта э/э.

Економічна Правда По материалам:

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