НБУ оценивает стоимость импорта электричества в $1 миллиард в год — Finance.ua
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НБУ оценивает стоимость импорта электричества в $1 миллиард в год

Казна и Политика
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НБУ оценивает стоимость импорта электричества в $1 миллиард в год
НБУ оценивает стоимость импорта электричества в $1 миллиард в год
Импорт э/э благодаря интегрированности с европейской энергосистемой позволит частично сократить дефицит собственных мощностей. Однако цена импортной э/э выше внутренней, а ежегодная стоимость такого импорта составит около 1 млрд дол.
Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины.
В отчете отмечается, что дальнейшие разрушения и увеличение дефицита являются значительным негативным риском прогноза.
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В случае реализации этого риска темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии, а рост цен — выше из-за увеличения затрат вследствие использования более дорогих источников энергоснабжения.
«В то же время более быстрое восстановление части энергогенерации и введение в действие новых мощностей, в частности расширение возможностей сектора ВИЭ и/или установка мобильных газовых установок, сократят дефицит э/э и являются положительным риском прогноза», — отметили в НБУ.
Другим положительным риском прогноза НБУ является расширение максимальных мощностей импорта э/э (с текущих 1.7 ГВт) и активное участие предприятий в самообеспечении автономными источниками э/э и/или расширении импорта э/э.
По материалам:
Економічна Правда
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