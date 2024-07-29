80% платежей в юанях возвращаются обратно в россию — росСМИ Сегодня 14:33 — Мир

Российским компаниям стало тяжело производить трансграничные платежи в китайской валюте.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ».

По информации издания, сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в рф.

«Прямые переводы проходят все хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии по соглашениям.

Риски в трансграничных расчетах признаются участниками рынка сегодня одними из самых острых", — сообщает «Коммерсантъ».

Напомним:

Банки в странах, торгующих с россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.

Визит путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.

После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в «обменный пункт», где единственной ключевой валютой стал китайский юань.

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из россии даже от компаний, не внесенных в санкционные списки.

Китай с 1 июля усилил экспортный контроль за продукцией, которая может использоваться в военной промышленности рф и товарах двойного назначения.

Российская «дочка» китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками рф из-за американских санкций.

Економічна Правда По материалам:

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