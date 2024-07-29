80% платежей в юанях возвращаются обратно в россию — росСМИ — Finance.ua
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80% платежей в юанях возвращаются обратно в россию — росСМИ

Мир
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Российским компаниям стало тяжело производить трансграничные платежи в китайской валюте.
Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ».
По информации издания, сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в рф.
«Прямые переводы проходят все хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии по соглашениям.
Риски в трансграничных расчетах признаются участниками рынка сегодня одними из самых острых", — сообщает «Коммерсантъ».
Напомним:
Банки в странах, торгующих с россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.
Визит путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.
После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в «обменный пункт», где единственной ключевой валютой стал китайский юань.
Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из россии даже от компаний, не внесенных в санкционные списки.
Китай с 1 июля усилил экспортный контроль за продукцией, которая может использоваться в военной промышленности рф и товарах двойного назначения.
Российская «дочка» китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками рф из-за американских санкций.
По материалам:
Економічна Правда
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