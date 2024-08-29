Казахстанский банк приостановил переводы через платежную систему рф — Finance.ua
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Казахстанский банк приостановил переводы через платежную систему рф

Фондовый рынок
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Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через российскую платежную систему «Золотая корона».
Об этом сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финучреждения.
«Банк ожидает дополнительную информацию от этого партнера с целью проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах», — отметили в Freedom Bank.
Издание пишет, что 23 августа Минфин США ввел санкции в отношении трех российских финансовых компаний — «Атолл», «Диасофт» и Центр финансовых технологий (ЦФТ). С ЦФТ тесно связана «Золотая корона». При этом саму платежную систему в санкционный реестр не внесли.
Нацбанк Казахстана при этом утверждает, что не вмешивался в решение финучреждения.
Напомним:
Крупный госбанк Кыргызстана «Айыл Банк» объявил о приостановке переводов с российских карт и счетов клиентов «Сбербанка» на неопределенный срок.
Четвертый по объему активов в Кыргызстане MBank приостановил денежные переводы через российские банки.
По материалам:
Економічна Правда
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