россия обогнала США в поставках газа в Евросоюз, — Welt — Finance.ua
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россия обогнала США в поставках газа в Евросоюз, — Welt

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россия обогнала США в поставках газа в Евросоюз, — Welt
россия обогнала США в поставках газа в Евросоюз, — Welt
россия смогла укрепить свои позиции как поставщика газа в Европейский Союз, обогнав в объеме поставок США.
Как сообщает Die Welt, ссылаясь на данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel, впервые за почти два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из россии, чем из США.
Согласно данным компании, за квартал с апреля по июнь ЕС закупил у россии 12,7 миллиарда кубометров газа, а у США — 12,3 миллиарда.
В то же время по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из россии снизились незначительно, а из США более резко.
По материалам:
УНІАН
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