россия обогнала США в поставках газа в Евросоюз, — Welt Сегодня 20:25

россия обогнала США в поставках газа в Евросоюз, — Welt

россия смогла укрепить свои позиции как поставщика газа в Европейский Союз, обогнав в объеме поставок США.

Как сообщает Die Welt , ссылаясь на данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel, впервые за почти два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из россии, чем из США.

Согласно данным компании, за квартал с апреля по июнь ЕС закупил у россии 12,7 миллиарда кубометров газа, а у США — 12,3 миллиарда.

В то же время по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из россии снизились незначительно, а из США более резко.

УНІАН По материалам:

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