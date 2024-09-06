российский суд арестовал акции Райффайзенбанка — Finance.ua

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российский суд арестовал акции Райффайзенбанка

Фондовый рынок
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российский суд арестовал акции Райффайзенбанка
российский суд арестовал акции Райффайзенбанка
российский суд вынес предварительное постановление, запрещающее отчуждение акций АО «Райффайзенбанк». Австрийская RBI заявляет, что это усложняет процесс продажи российского бизнеса.
Решение принято в рамках судебного разбирательства, инициированного МКАО Распериа трейдинг лимитед против австрийского строительного концерна Strabag SE, его австрийских основных акционеров и Райффайзенбанка, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материнскую структуру кредитной организации — Raiffeisen Bank International AG.
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В связи с принятием обеспечительных мер RBI лишается возможности избавиться от доли в Райффайзенбанке.
«Это усложняет процесс продажи, в рамках которого RBI стремится передать контрольный пакет акций Райффайзенбанка, и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам (сокращения присутствия группы в россии. — Ред.)», — говорится в сообщении. RBI будет добиваться отмены решения суда.
Распериа также сообщила об аресте судом акций Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску компании.
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«Согласно иску Распериа, австрийский банк совместно с основателем Strabag Петером Газельштайнером захватили корпоративный контроль в компании: не выплачивали дивиденды, отстранили представителей Распериа от собрания акционеров и размыли долю Распериа ниже блокировочного пакета. Расперия оценивает нанесенный ущерб в сумму почти EUR2 млрд, что составляет стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag плюс невыплаченные дивиденды», — говорится в сообщении истца.
Ранее сообщалось, что Распериа трейдинг лимитед (до редомициляции в рф — Rasperia Trading Ltd) в августе подала в Арбитражный суд Калининградской области иск на сумму 195 млрд рублей к целой группе ответчиков. Среди них Strabag SE, Райффайзенбанк, Хаслштейнер Familien-Privatstiftung, Ханс Петер Хазельштайнер, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG, UNIQA Erwerb von Beteiligun AG. Как третье лицо к участию в споре привлечен Банк россии.
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Сделка предполагала, что Распериа продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за EUR1,51 млрд. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании — RBI — в виде дивидендов. Отказ от сделки австрийская группа объяснила тем, что при контакте с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.
В мае этого 2024 года, через несколько дней после объявления об отказе RBI от соглашения, США ввели санкции против Распериа и еще ряда вовлеченных в неудачную транзакцию структур. В конце июня примеру США следовал Евросоюз.
3 мая 2024 г. стало известно о том, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) начнет процедуру выхода с российского рынка в третьем квартале 2024 года.
По материалам:
НВ
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