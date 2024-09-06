российский суд арестовал акции Райффайзенбанка — Finance.ua

российский суд арестовал акции Райффайзенбанка Сегодня 15:43 — Фондовый рынок

российский суд арестовал акции Райффайзенбанка

российский суд вынес предварительное постановление, запрещающее отчуждение акций АО «Райффайзенбанк». Австрийская RBI заявляет, что это усложняет процесс продажи российского бизнеса.

Решение принято в рамках судебного разбирательства, инициированного МКАО Распериа трейдинг лимитед против австрийского строительного концерна Strabag SE, его австрийских основных акционеров и Райффайзенбанка, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материнскую структуру кредитной организации — Raiffeisen Bank International AG.

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В связи с принятием обеспечительных мер RBI лишается возможности избавиться от доли в Райффайзенбанке.

«Это усложняет процесс продажи, в рамках которого RBI стремится передать контрольный пакет акций Райффайзенбанка, и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам (сокращения присутствия группы в россии. — Ред.)», — говорится в сообщении. RBI будет добиваться отмены решения суда.

Распериа также сообщила об аресте судом акций Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску компании.

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«Согласно иску Распериа, австрийский банк совместно с основателем Strabag Петером Газельштайнером захватили корпоративный контроль в компании: не выплачивали дивиденды, отстранили представителей Распериа от собрания акционеров и размыли долю Распериа ниже блокировочного пакета. Расперия оценивает нанесенный ущерб в сумму почти EUR2 млрд, что составляет стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag плюс невыплаченные дивиденды», — говорится в сообщении истца.

Ранее сообщалось, что Распериа трейдинг лимитед (до редомициляции в рф — Rasperia Trading Ltd) в августе подала в Арбитражный суд Калининградской области иск на сумму 195 млрд рублей к целой группе ответчиков. Среди них Strabag SE, Райффайзенбанк, Хаслштейнер Familien-Privatstiftung, Ханс Петер Хазельштайнер, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG, UNIQA Erwerb von Beteiligun AG. Как третье лицо к участию в споре привлечен Банк россии.

Сделка предполагала, что Распериа продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за EUR1,51 млрд. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании — RBI — в виде дивидендов. Отказ от сделки австрийская группа объяснила тем, что при контакте с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.

В мае этого 2024 года, через несколько дней после объявления об отказе RBI от соглашения, США ввели санкции против Распериа и еще ряда вовлеченных в неудачную транзакцию структур. В конце июня примеру США следовал Евросоюз.

3 мая 2024 г. стало известно о том, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) начнет процедуру выхода с российского рынка в третьем квартале 2024 года.

НВ По материалам:

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