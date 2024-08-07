США предупредили Турцию о санкциях из-за военного экспорта в россию — Finance.ua

США предупредили Турцию о санкциях из-за военного экспорта в россию Сегодня 14:28 — Мир

США предупредили Турцию о санкциях из-за военного экспорта в россию

США предупредили Турцию о рисках санкций за поставку в россию западной техники, которую можно использовать в военных целях.

Об этом сообщает Financial Times.

Администрация Байдена требует от Турции закрыть канал поставок западных, в том числе американских технологий в россию.

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Отмечается, что помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод в ходе последней поездки в Турцию призвал местных чиновников усилить контроль над экспортом полупроводниковых чипов и других деталей американского производства.

По его словам, нужно, чтобы Турция помогла нам остановить незаконные поставки американских технологий в россию.

«Нужен прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, чем привлечь к ответственности тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля», — сказал Аксельрод.

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Особое недовольство США вызывает то, что Турция стала для россии ключевым хабом для импорта электроники западного производства, в частности, процессоров, карт памяти и усилителей для ракет и беспилотников, а также станков.

Аксельрод предупредил Турцию, что это срочная проблема, и призвал принять меры для остановки этих поставок.

Сообщается, что в черном списке Министерства торговли уже 18 турецких компаний.

«Их будет все больше и больше, пока США не увидят улучшение ситуации», — добавил Аксельрод.

Економічна Правда По материалам:

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