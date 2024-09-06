На российский рынок решили выйти сразу 4 немецких бренда
Gerry Weber ООО ЛиМ Холдинг зарегистрировало российские домены, повторяющие названия четырех немецких fashion-брендов из портфеля Ultimo Fashion Group.
Как сообщает Коммерсант, речь идет о таких брендах:
- Smith & Soul;
- Milano Italy;
- HeartKiss;
- Elisa.And.Me.
Как отмечается в материале, «хотя новые немецкие бренды теперь появляются в россии не так часто, в общем рынок перенасыщен».
В регионах ЛиМ Холдинг работает через партнеров, которым не всегда удается продвигать бренд. В конце 2023-го поставщик расторг договор комиссии со структурами группы Smart Casual и пытался взыскать с компании 1 млрд рублей через Арбитражный суд москвы.
Gerry Weber — бренд женской одежды в среднем ценовом сегменте, товары которого представлены более чем в 140 магазинах в стране-агрессоре.
Ранее сообщалось, что транснациональный концерн Unilever получил разрешение российского правительства на продажу местных активов.
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