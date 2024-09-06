На российский рынок решили выйти сразу 4 немецких бренда — Finance.ua

На российский рынок решили выйти сразу 4 немецких бренда Сегодня 09:16 — Фондовый рынок

На российский рынок решили выйти сразу 4 немецких бренда

Gerry Weber ООО ЛиМ Холдинг зарегистрировало российские домены, повторяющие названия четырех немецких fashion-брендов из портфеля Ultimo Fashion Group.

речь идет о таких брендах: Как сообщает Коммерсант

Smith & Soul;

Milano Italy;

HeartKiss;

Elisa.And.Me.

Как отмечается в материале, «хотя новые немецкие бренды теперь появляются в россии не так часто, в общем рынок перенасыщен».

В регионах ЛиМ Холдинг работает через партнеров, которым не всегда удается продвигать бренд. В конце 2023-го поставщик расторг договор комиссии со структурами группы Smart Casual и пытался взыскать с компании 1 млрд рублей через Арбитражный суд москвы.

Gerry Weber — бренд женской одежды в среднем ценовом сегменте, товары которого представлены более чем в 140 магазинах в стране-агрессоре.

Ранее сообщалось, что транснациональный концерн Unilever получил разрешение российского правительства на продажу местных активов.

НВ По материалам:

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