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На российский рынок решили выйти сразу 4 немецких бренда

Фондовый рынок
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На российский рынок решили выйти сразу 4 немецких бренда
На российский рынок решили выйти сразу 4 немецких бренда
Gerry Weber ООО ЛиМ Холдинг зарегистрировало российские домены, повторяющие названия четырех немецких fashion-брендов из портфеля Ultimo Fashion Group.
Как сообщает Коммерсант, речь идет о таких брендах:
  • Smith & Soul;
  • Milano Italy;
  • HeartKiss;
  • Elisa.And.Me.
Как отмечается в материале, «хотя новые немецкие бренды теперь появляются в россии не так часто, в общем рынок перенасыщен».
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В регионах ЛиМ Холдинг работает через партнеров, которым не всегда удается продвигать бренд. В конце 2023-го поставщик расторг договор комиссии со структурами группы Smart Casual и пытался взыскать с компании 1 млрд рублей через Арбитражный суд москвы.
Gerry Weber — бренд женской одежды в среднем ценовом сегменте, товары которого представлены более чем в 140 магазинах в стране-агрессоре.
Ранее сообщалось, что транснациональный концерн Unilever получил разрешение российского правительства на продажу местных активов.
По материалам:
НВ
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