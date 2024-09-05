россия полагается на несколько стран, пытаясь уклониться от западных санкций — ISW Сегодня 14:26 — Мир

россия полагается на несколько стран, пытаясь уклониться от западных санкций — ISW

россия для обхода санкций западных стран, вероятно, полагается на несколько стран, среди которых Индия, Сербия и Китайская Народная Республика.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты напоминают, что издание Financial Times со ссылкой на утечку из российской государственной переписки ранее сообщало, что Министерство промышленности и торговли россии разработало план потратить почти 1 миллиард долларов на защиту критических электронных компонентов в октябре 2022 года, которая, в частности, предусматривала возможность строительства объектов в Индии, чтобы получить доступ к таким компонентам.

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Журналисты отмечали, что такие данные свидетельствуют о том, что россия тайно покупала чувствительную электронику двойного назначения из Индии с помощью «значительных резервов» индийских рупий, накопленных российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в Индию.

«Степень, в которой россия реализовала этот план, остается непонятной, хотя ISW оценивает, что россия участвует в более широких усилиях по уклонению от западных санкций и закупке санкционированных электронных компонентов и оборудования, необходимых для производства российской оборонной промышленности через иностранных субъектов» — говорится в отчете.

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Аналитики также напоминают, что ранее, 3 сентября, пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что путин проинформировал официальных лиц КНР об итогах своей недавней поездки в Монголию, в ходе которой он подчеркнул рост региональной торговли и сотрудничества с КНР и Монголией.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину российский бизнес начал использовать наличные для расчетов, чтобы избежать задержек во внешнеторговых платежах из-за санкций.

12 августа агентство Reuters сообщало, что с февраля 2022 года в россию было ввезено 2,3 млрд долларов и евро в наличной форме, несмотря на санкции США и ЕС. Часть долларовых банкнот ввозили через Турцию и ОАЭ.

НВ По материалам:

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