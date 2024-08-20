Выплаты ко Дню Независимости: сколько пенсионеров получат помощь — Finance.ua

Выплаты ко Дню Независимости: сколько пенсионеров получат помощь
Пенсионный фонд Украины включил в выплатные документы августа суммы на выплату единовременного пособия ко Дню Независимости для 471 тыс. пенсионеров.
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Отмечается, что пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получают ее вместе с пенсией в августе в указанную дату выплаты.
Денежные средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, которые принадлежат к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.
Другим лицам, имеющим право на разовую денежную выплату и не являющимся пенсионерами и не состоящим на службе, помощь выплачивается по их обращениям в ПФУ с документами, подтверждающими право на такую выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.
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«Подать заявку/заявление на разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины можно до 1 октября 2024 года», — добавили в ПФУ.
Напомним, разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размерах от 450 до 3100 грн.
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