Выплаты ко Дню Независимости: сколько пенсионеров получат помощь — Finance.ua

Выплаты ко Дню Независимости: сколько пенсионеров получат помощь Сегодня 19:01 — Личные финансы

Выплаты ко Дню Независимости: сколько пенсионеров получат помощь

Пенсионный фонд Украины включил в выплатные документы августа суммы на выплату единовременного пособия ко Дню Независимости для 471 тыс. пенсионеров.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Отмечается, что пенсионеры, имеющие право на такую ​​выплату, получают ее вместе с пенсией в августе в указанную дату выплаты.

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Денежные средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, которые принадлежат к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим лицам, имеющим право на разовую денежную выплату и не являющимся пенсионерами и не состоящим на службе, помощь выплачивается по их обращениям в ПФУ с документами, подтверждающими право на такую ​​выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

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«Подать заявку/заявление на разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины можно до 1 октября 2024 года», — добавили в ПФУ.

Напомним, разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размерах от 450 до 3100 грн.

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