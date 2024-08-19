ПФУ сообщил, сколько направлено на выплату пенсий в Украине — Finance.ua

ПФУ сообщил, сколько направлено на выплату пенсий в Украине Сегодня 12:14 — Казна и Политика

ПФУ сообщил, сколько направлено на выплату пенсий в Украине

По состоянию на 16 августа 2024 года на выплаты пенсий Пенсионным фондом направлено 44,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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На пенсионные выплаты направлено 44,2 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 8,2 млрд грн, через уполномоченные банки — 36 млрд грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот — 1336 млн грн;

страховые выплаты — 2043,3 млн грн, в том числе на оплату больничных — 888,1 млн грн.

В августе предоставлено 563 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, минимальная пенсия с марта 2024 года была увеличена до 2 725 грн. Эта сумма не зависит от стажа и касается неработающих пенсионеров. В других случаях минимальная пенсия зависит от возраста и страхового стажа следующим образом:

3 370 грн — для пенсионеров, достигших 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;

2 980 грн — для пенсионеров, в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа;

3 240 грн — для пенсионеров, в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;

3 370 грн — для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и у которых страховой стаж 20/25 лет.

Справка Finance.ua:

участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.



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