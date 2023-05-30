Выплаты и отпуска военным: Рада поддержала законопроект в первом чтении — Finance.ua

Выплаты и отпуска военным: Рада поддержала законопроект в первом чтении Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Выплаты и отпуска военным: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий урегулирование вопроса выплат и увеличение количества отпускных дней военнослужащим.

Об этом народный депутат из парламентской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил в Телеграме

Он уточнил, что принятие документа «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения» ( № 9342 ) в первом чтении поддержали 333 парламентария.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк 29 мая сообщил , что рабочая группа парламента подала законопроект по доплатам военным.

Что предусматривает документ

Во время действия военного положения военнослужащим ежемесячно должно выплачиваться дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых задач.

Срочникам ежемесячно должно выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 6 000 гривен пропорционально времени прохождения военной службы.

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Военным, получившим травму (ранение, контузию, увечье), связанную с защитой Родины во время ведения боевых действий, которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной военно-врачебной комиссией, ежемесячно должна выплачиваться дополнительная выплата в размере 6 000 гривен на протяжении всего времени нахождения в распоряжении.

Курсантам высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, ежемесячно должно выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен пропорционально времени обучения.

В то же время законопроект предусматривает, что во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней.

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При этом каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец. Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена частями не более трех в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Кроме того, документ предлагает запретить допускать к участию в боевых действиях военных из числа призванных на военную службу во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.

В пояснительной записке отмечается, что реализация предложенного законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

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Укрінформ По материалам:

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