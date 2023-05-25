Как военному получить компенсацию за неиспользованный социальный отпуск — Finance.ua
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Как военному получить компенсацию за неиспользованный социальный отпуск

Личные финансы
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Как военному получить компенсацию за неиспользованный социальный отпуск
Как военному получить компенсацию за неиспользованный социальный отпуск
Кроме ежегодного или дополнительного отпуска, за неиспользование которого государством предусмотрена компенсация, существует еще социальный отпуск, за который тоже выплачиваются средства, если военный не находился на отдыхе.
Дополнительный социальный отпуск предоставляется без учета праздничных и нерабочих дней.

Эта компенсация предоставляется военным:

  • женщинам, имеющим двух или более детей младше 15 лет;
  • женщинам, у которых есть ребенок с инвалидностью;
  • женщинам, усыновившим (удочерившим) ребенка;
  • мужчинам и женщинам, воспитывающим ребенка единолично.
В сообщении добавляется, что в случае нескольких оснований для предоставления вышеупомянутого отдыха общее количество отпуска не может превышать 17 календарных дней.

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Кстати, правовой режим военного положения не лишает права на такой отпуск.

Как получить компенсацию

Перед увольнением с военной службы следует написать рапорт на компенсацию соответствующего отпуска. Также приложить к рапорту следующие документы:
  • свидетельства о рождении ребенка/детей; медицинские документы, подтверждающие инвалидность ребенка;
  • документы об усыновлении; копию свидетельства о расторжении брака;
  • официально составленный, оформленный и удостоверенный в установленном порядке документ, в котором с достаточной достоверностью подтверждается отсутствие участия отца или матери в воспитании ребенка;
  • выписка из Реестра о государственной регистрации рождения ребенка;
  • свидетельство о смерти одного из родителей и т. п.
Начисление будет произведено при исключении бойца из списков личного состава войсковой частью.
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По материалам:
The page
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