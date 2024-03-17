Выезд за границу: какие страховые случаи может покрыть страховка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выезд за границу: какие страховые случаи может покрыть страховка

Личные финансы
36
Выезд за границу: какие страховые случаи может покрыть страховка
Выезд за границу: какие страховые случаи может покрыть страховка
Как известно, при выезде за границу обязательно необходимо оформить полис медицинского страхования. Этот документ пригодится в случае непредвиденной ситуации вне страны проживания. Большинство полисов покрывают расходы, вызванные проблемами со здоровьем. Однако некоторые пакеты компенсируют дополнительные опасности.
Об этом пишет Visit Ukraine.
Читайте также

Обычно полис медицинского страхования покрывает:

  • прием врача;
  • неотложную медицинскую помощь;
  • госпитализацию;
  • приобретение лекарственных препаратов.
Однако существуют полисы, предлагающие компенсацию дополнительных рисков.

Задержка поездки и потеря багажа

  • возмещение стоимости пребывания в зоне ожидания повышенного комфорта при отмене рейса или задержке рейса более чем на 4 часа после запланированного времени вылета;
  • возмещение стоимости утраченного багажа;
  • компенсация ущерба, полученного в связи с непредвиденными техническими неисправностями с лайнером или теплоходом, круиз на котором был забронирован и оплачен застрахованным лицом, если это вызвало прерывание поездки.
Читайте также

Юридическая помощь

  • Возмещение расходов на оформление документов для возвращения в страну постоянного проживания;
  • оплата юридических услуг или консультация переводчика для получения туристом медицинских услуг или помощь при возвращении в страну постоянного жительства.

Помощь при ДТП

  • Компенсация затрат на устранение внезапной технической неисправности или повреждения в результате ДТП легкового автомобиля путешественника;
  • возмещение стоимости временного хранения на охраняемой стоянке, если авто невозможно отремонтировать.
Читайте также

Транспортные расходы в случае заболевания

  • Организация и оплата возвращения застрахованного человека эконом-классом в страну постоянного проживания после лечения в стационаре;
  • компенсация расходов на пребывание туриста за рубежом по истечении срока действия договора, если его возвращение в страну постоянного проживания невозможно сразу после выписки из больницы;
  • оплата стоимости проезда эконом-классом в страну постоянного проживания члена семьи туриста в случае его госпитализации или смерти;
  • организация и оплата расходов по досрочному возвращению в страну постоянного проживания детей до 14 лет застрахованного лица.
В случае необходимости страховщик возмещает сопровождение детей третьим лицом, если вы не можете это сделать лично вследствие внезапного заболевания, расстройства здоровья вследствие несчастного случая или смерти.
Читайте также

Дополнительные компенсации

  • Компенсацию стоимости услуг телефонной связи для уведомления о страховом случае;
  • компенсацию затрат на проведение вакцинаций и прививок.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.