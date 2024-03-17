Выезд за границу: какие страховые случаи может покрыть страховка — Finance.ua

Выезд за границу: какие страховые случаи может покрыть страховка
Как известно, при выезде за границу обязательно необходимо оформить полис медицинского страхования. Этот документ пригодится в случае непредвиденной ситуации вне страны проживания. Большинство полисов покрывают расходы, вызванные проблемами со здоровьем. Однако некоторые пакеты компенсируют дополнительные опасности.
Об этом пишет Visit Ukraine.
Обычно полис медицинского страхования покрывает:
- прием врача;
- неотложную медицинскую помощь;
- госпитализацию;
- приобретение лекарственных препаратов.
Однако существуют полисы, предлагающие компенсацию дополнительных рисков.
Задержка поездки и потеря багажа
- возмещение стоимости пребывания в зоне ожидания повышенного комфорта при отмене рейса или задержке рейса более чем на 4 часа после запланированного времени вылета;
- возмещение стоимости утраченного багажа;
- компенсация ущерба, полученного в связи с непредвиденными техническими неисправностями с лайнером или теплоходом, круиз на котором был забронирован и оплачен застрахованным лицом, если это вызвало прерывание поездки.
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Юридическая помощь
- Возмещение расходов на оформление документов для возвращения в страну постоянного проживания;
- оплата юридических услуг или консультация переводчика для получения туристом медицинских услуг или помощь при возвращении в страну постоянного жительства.
Помощь при ДТП
- Компенсация затрат на устранение внезапной технической неисправности или повреждения в результате ДТП легкового автомобиля путешественника;
- возмещение стоимости временного хранения на охраняемой стоянке, если авто невозможно отремонтировать.
Транспортные расходы в случае заболевания
- Организация и оплата возвращения застрахованного человека эконом-классом в страну постоянного проживания после лечения в стационаре;
- компенсация расходов на пребывание туриста за рубежом по истечении срока действия договора, если его возвращение в страну постоянного проживания невозможно сразу после выписки из больницы;
- оплата стоимости проезда эконом-классом в страну постоянного проживания члена семьи туриста в случае его госпитализации или смерти;
- организация и оплата расходов по досрочному возвращению в страну постоянного проживания детей до 14 лет застрахованного лица.
В случае необходимости страховщик возмещает сопровождение детей третьим лицом, если вы не можете это сделать лично вследствие внезапного заболевания, расстройства здоровья вследствие несчастного случая или смерти.
Дополнительные компенсации
- Компенсацию стоимости услуг телефонной связи для уведомления о страховом случае;
- компенсацию затрат на проведение вакцинаций и прививок.
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