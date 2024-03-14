В Фонде соцстрахования на случай безработицы прокомментировали выплаты во время войны — Finance.ua

В Фонде соцстрахования на случай безработицы прокомментировали выплаты во время войны Сегодня 09:14 — Казна и Политика

В Фонде соцстрахования на случай безработицы прокомментировали выплаты во время войны

Сегодня выплаты по безработице ограничены тремя месяцами и максимальной суммой в 7100 грн в месяц. Нужно убирать эти ограничения и возвращать Фонду социального страхования Украины на случай безработицы его основную функцию.

Об этом в комментарии Укринформу отметила председатель правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Наталья Землянская.

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«В первую очередь, страховые взносы должны направляться для обеспечения должного уровня материального обеспечения лиц, потерявших работу по не зависящим от них обстоятельствам. Философия создания Фонда проста. Человек официально работает, платит из заработной платы 22% единого социального взноса. Часть этого ЕСВ идет в Фонд по предотвращению безработицы. Сегодня это 3,1933% от работников и 1,8268% - от военных. И когда вы теряете работу, вы должны получать пособие, пропорциональное уплаченным средствам. У нас же сравняли тех, кто получал минимальную заработную плату и, соответственно, платил минимальные взносы, и тех, кто платил средства из высоких зарплат: второй год подряд применяются ограничения по размеру пособия по безработице на уровне минимальной заработной платы и продолжительности ее выплаты», — сказала Землянская.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» на время военного положения установлено, что продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Максимальная сумма выплат установлена ​​на уровне минимальной заработной платы. С 1 января 2024 года это 7100 грн.

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На 2024 год в бюджете Фонда на материальное обеспечение на случай безработицы предусмотрено 10,6 млрд грн.

Также, по словам Землянской, при формировании расходной части бюджета Фонда не учтена необходимость повышения минимального размера пособия по безработице. С 31 июля, согласно постановлению Фонда на случай безработицы № 60 от 14.09.2023 года, ее минимальный размер составляет 1500−2500 грн.

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«Однако этот размер равен лишь 35% минимальной заработной платы и 30% фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц», — добавила глава учреждения.

Поэтому, по ее убеждению, сегодня следует рассмотреть возможность вернуть Фонду в случае безработицы его основную функцию — целевого страхового фонда.

«В свое время этот мораторий был введен для того, чтобы аккумулировать средства. А сейчас нужно восстанавливать основную функцию фонда. Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы — это целевой страховой фонд», — отметила Землянская.

Справка Finance.ua:

правительство утвердило бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2024 год;

доходы Фонда предусмотрены на уровне 16,6 млрд грн, из которых 16,5 млрд грн составят страховые взносы;

остаток средств на начало года — 11,9 млрд грн. Расходы Фонда в 2024 году утверждены на уровне 18,5 млрд грн.

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Укрінформ По материалам:

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