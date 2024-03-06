«Є КАСКО»? Да! Новая программа страхования от ARX для каждого — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ «Є КАСКО»? Да! Новая программа страхования от ARX для каждого Сегодня 17:10 — Страхование

«Є КАСКО»? Да! Новая программа страхования от ARX для каждого

С 1 го марта 2024 года страховая ARX запускает новую программу «Є КАСКО». Объектом страхования являются легковые ТС в возрасте до 15 лет, не являющиеся предметом залога, стоимостью до 6 000 000 грн.



Программа удобна тем, что имеет три пакета, из которых можно выбирать в зависимости от потребности клиента.

Описание пакетов:

• Пакет 1 — «Убытки в результате ДТП с другим участником»

• Пакет 2 — «Угон», «Полная гибель в результате дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара и падения предметов»

• Пакет 3 — Пакет 1 + Пакет 2

По риску «Убытки в результате ДТП с другим участником» устанавливается франшиза по выбору в размере 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 5%. По другим рискам (в т. ч. «Убытки в результате ДТП с другим ТС-участником» — полная гибель) франшиза составит 5%.

Другие плюсы программы:

Для осмотра авто не нужно ехать в офис ARX. Это можно сделать самостоятельно в удобное время в приложении MyARX (инструкция на сайте компании). При этом для Пакета 1 обзор не требуется

Страховой платеж при необходимости можно разбить на 4 части.

Программа «Є КАСКО» заменяет программы «КАСКО 5+» и «КАСКО Light». Договоры клиентов, у которых есть эти программы, действуют до конца срока.

Помимо «Є КАСКО», ARX предлагает:

КАСКО «Все включено» — максимальная защита от всех рисков

КАСКО «Залізний купол» — защита от военных рисков, включая покрытие полной гибели авто



МиниКАСКО — бюджетное КАСКО, защита исключительно от последствий ДТП.



ARX уже 13 лет лидирует в сегменте КАСКО . За 2023 год собрано почти 2 млрд грн премий в этом сегменте. Это на 29% больше, чем в прошлом году. Выплаты КАСКО в 2023 году составили 837 млн. грн., что на 20% больше, чем в 2022 году. Это лучший показатель украинского страхового рынка: выплаты ARX в сегменте КАСКО являются самыми высокими за 2023 год по сравнению с другими страховщиками.

КАСКО от ARX полноценно работает за границей, позволяя украинцам получать необходимую защиту своего авто за пределами Украины.

ARX По материалам:

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