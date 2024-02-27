Онлайн страхование жилья от ракет и «шахедов» — Finance.ua

Онлайн страхование жилья от ракет и «шахедов» Сегодня 15:45 — Страхование

Онлайн страхование жилья от ракет и «шахедов»

Сейчас жилье каждого украинца требует усиленной защиты, так как возможные повреждения уже не ограничиваются обычными потопами от соседей или грабежом, а ущерб может равняться стоимости целой квартиры.

Чтобы на 100% оградить себя от непредвиденных расходов, оформляйте на Finance.ua страхование квартиры от военных рисков и не только.

Онлайн страхование квартиры на Finance.ua защищает ваше имущество от:

💥 Военных рисков

Последствия падения ракет, взрывов боеприпасов кроме ядерного, биологического, химического оружия.

🪟 Разбитого стекла

Повреждения окон, балконов и лоджий, включая последствия, которые могут возникнуть в результате военных событий.

🔥 Бытовых рисков

Повреждение вследствие пожара и дыма, взрыва газа, используемого в обиходе, и поражения водой.

😫 Противоправных действий

Преступные действия в целях кражи имущества из вашей квартиры, грабеж или разбой.

🌪 Стихийных бедствий

Возмещение ущерба, вследствие удара молнии, землетрясения и других бедствий.

🏚 Непреднамеренный вред

Ответственность за непреднамеренный вред, причиненный соседям.

Преимущества оформления страхования жилья от ракет и «шахедов» на Finance.ua:

👉🏻 Онлайн оформление без осмотра квартиры

👉🏻 Оформление полиса из-за границы и из Украины

👉🏻 Доступная стоимость полиса (от 1351 грн/год)

👉🏻 Оплата частями от Monobank на 3 платежа

👉🏻 Покрытие широкого спектра рисков связанных с имуществом

👉🏻 Возможность застраховать как собственное, так и арендованное имущество

👉🏻 Возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125 000 грн. до 2 млн грн.

Оформление страхования квартиры возможно только в сданном доме, квартира должна быть с ремонтом и не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении. Полис начнет свое действие на 11 день и будет действовать 1 год.

Территория действия по всей Украине, кроме территорий из списка исключений (АР Крым; Днепропетровская область; Донецкая область; Запорожская область; Луганская область; Николаевская область; Сумская область; Харьковская область; Херсонская область; Черниговская область/Корюковский район; Черниговская область/Новгород-Северский район; Черниговская область/Черниговский район кроме г. Чернигов.)

📌По промокоду «ЖИЛЬЕ» вы получите скидку 3% на страхование жилья. Беспокоитесь о своей квартире, если «Прилетит»? Застрахуйте ее онлайн от всех рисков.

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