Вступил в силу закон о дистанционной работе: что изменится для работников и работодателей — Finance.ua

Вступил в силу закон о дистанционной работе: что изменится для работников и работодателей Сегодня 13:01 — Личные финансы

Вступил в силу закон о дистанционной работе: что изменится для работников и работодателей

Со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон , уточняющий правила организации дистанционной и надомной работы. Речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины, которые упорядочивают вопросы служебных командировок для удаленных работников, а также предусматривают гибкие условия для родителей школьников.

Об этом сообщают эксперты портала budni.robota.ua

Новый закон вводит несколько важных положений

Командировки для удаленных работников

Вопрос командировок всегда был серой зоной для дистанционных работников. Особенно было непонятно в тех случаях, когда работники работали из других населенных пунктов или не имели фиксированного расположения. Многие работодатели приходили к выводу, что оформить командировку в таком случае невозможно, поскольку работники не могут отбывать или возвращаться непосредственно в город расположения офиса компании.

Теперь законодательство прямо указывает о возможности командировок, независимо от физического местонахождения работника.

Однако условия и порядок направления в командировку должны быть прописаны в трудовом договоре. Если работник не имеет фиксированного рабочего места, пункт отправки и возврата определяется с согласия с работодателем и указывается в приказе о командировке. Такие правила действуют как для работников, работающих дистанционно, так и для работников-надомников.

Офис = командировка

Обновленная статья 121 КЗоТ прямо отмечает, что выезд работника, работающего дистанционно, в физический офис компании может признаваться служебной командировкой.

К сожалению, изменения не дают много деталей относительно этого правила, что может привести к не совсем понятным ситуациям на практике.

Сообщение о местонахождении

Работник, работающий дистанционно, обязан предварительно информировать о своем местонахождении перед поездкой в ​​командировку. Такое правило кажется логичным, поскольку работодатель должен иметь соответствующую информацию для надлежащего оформления командировочных документов и организации транспорта для работника.

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Работник-дистанционщик должен уведомлять о своем местонахождении в случае командировки, используя любые удобные средства связи, в частности, мессенджеры или корпоративные платформы.

Дистанционная работа для родителей

Новые положения также касаются родителей детей младше 14 лет.

Если ребенок учится по дистанционной форме согласно приказу школы, работник вправе перейти на дистанционную или надомную работу, но только по согласованию с работодателем.

Это открывает возможности формирования гибких режимов работы в периоды карантина, военного положения или других чрезвычайных ситуаций. HR-службам следует учитывать эту норму при разработке внутренних политик по work-life balance и поддержке работников с семьями.

Новые подходы к работе с персоналом

Закон направлен на повышение гибкости трудовых отношений и является логичным шагом в направлении адаптации украинского законодательства к реалиям гибридной и дистанционной экономики.

Для бизнеса это сигнал обновить кадровую документацию и подходы к работе с персоналом, в частности:

обновить шаблоны трудовых договоров, в частности, для дистанционной и надомной работы;

предусмотреть процедуру согласования командировок, учитывающую местонахождение работника;

подготовить политики гибкой занятости для работников с детьми, обучающимися дистанционно;

наладить цифровые каналы коммуникации для фиксации локации и других организационных вопросов во время командировок.

Напомним, 29 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон № 4339-IX, совершенствующий правовое регулирование условий надомной и дистанционной работы.

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